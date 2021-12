Se quita Carmelo Ríos: no buscará la alcaldía de Guaynabo

El senador Carmelo Ríos anunció este martes que no buscará la alcaldía de Guaynabo.

A continuación, sus expresiones:

"Guaynabo y Puerto Rico atraviesa por una coyuntura histórica que requiere el compromiso de todos, en diversos puestos gubernamentales, al igual que en la empresa privada y la sociedad, para sacarnos de los efectos de tres eventos sin precedentes en nuestra Isla: el azote de los poderosos los huracanes Irma y María, los terremotos más devastadores en 100 años y ahora la actual pandemia del virus del COVID-19”.

“Todos conocen mi amor por Guaynabo, es la ciudad que me vió nacer y en la cual mi esposa y yo desarrollamos nuestra familia. Nuestra ciudad se encuentra en un momento difícil, los sucesos de la pasadas semanas han estremecido a nuestra gente. La ciudad necesita asistencia de un alcalde, de senadores, representantes y la rama ejecutiva; es un proyecto de todos. Durante los pasados días he conversado con cientos de guaynabeños de todos los sectores del municipio, desde los campos hasta la zona urbana, y el mensaje ha sido el mismo: los necesitamos a todos”

“Ese diálogo también lo he sostenido con el Gobernador de Puerto Rico, quien desea ayudarnos en este proyecto de recuperación de lo más valioso que puede tener un pueblo, la confianza en sus oficiales electos. Quienes me conocen saben que no soy de títulos o puestos, que lo que hago es enrollarme las mangas y trabajar por el Pueblo. En ese ejercicio de evaluación de como mejor puedo ayudar a mi Guaynabo en este tiempo histórico, entiendo que en este momento como Senador por el Distrito de Bayamón, que incluye esta gran ciudad, puede proveer más ayuda, utilizando, también los contactos que a través de los años he desarrollado con legisladores estatales y congresistas y los puestos que actualmente ocupo, siendo el primer puertorriqueño en lograrlo. Mi relación con los congresistas seguirá siendo una activa. Voy a trabajar de la mano de todo aquel que quiera llevar a Guaynabo al sitial que se merece. Para ello tendrán a Carmelo Ríos a su disposición siempre. Como Secretario General del PNP trabajaré con todos mis esfuerzos para la reorganización de nuestro partido y la defensa de nuestro ideal. Le garantizo que como en todo, brindaré el 100 por ciento de mi para lograr el triunfo grande del PNP en 2024. Para ello tendrán a Carmelo Ríos a su disposición siempre”.

Al momento, han radicado sus candidaturas: