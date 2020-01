Se registran varios temblores esta madrugada al suroeste del País

Entre la madrugada y la mañana del lunes se han registrado al suroeste del País, según la Red Sísmica de Puerto Rico.

Los movimientos telúricos fluctuaron entre las magnitudes de 2.7 y 4.3.

El primero, de magnitud 4.3, ocurrió a la 1:20 a.m. a una latitud 17.9525 y longitud -66.6535 con 6 kilómetros de profundidad. Seguido por otro a las 1:57 a.m. de magnitud 4.1 a una latitud 17.8718 y -66.8603 con 1 kilómetro de profundidad.

A las 2:05 a.m. y 2:53 a.m. ocurrieron dos réplicas, una de magnitud 2.7 y otra de magnitud 4.3. Una hora más tarde, a las 3:35 a.m sucedió otro temblor más de magnitud 2.8.

ACTUALIZADA 2020-01-27 02:53:23 No hay Aviso, Advertencia o Vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes ... Posted by Red Sísmica de Puerto Rico on Sunday, January 26, 2020

Y a las 3:45 a.m., una réplica de magnitud 2.7 a una latitud 17.9276 y longitud -66.646 con profundidad de 5 kilómetros tuvo lugar al sur.

En perspectiva

El martes, 7 de enero, dos terremotos de magnitud 6.4 y 5.8 sereportaron al sur de Puerto Rico, según el United States Geological Survey (USGS). Esto generó un sinnúmero de daños a estructuras a nivel local, particularmente: Guayanilla, Yauco, Guánica y Ponce.

El Día de Reyes, 6 de enero, un temblor de magnitud 5.8 también levantó a los puertorriqueños.

Desde el sábado, 28 de diciembre de 2019, han ocurrido una serie de temblores en la Isla.

