Alrededor de 100 policías llegan a residencial donde asesinaron a sargento

Alrededor de 100 policías de diferentes áreas se sumaron voluntariamente este sábado al esfuerzo de sus compañeros, quienes ocuparon el residencial Sabana Abajo en Carolina, en busca de los asesinos del policía del policía ascendido póstumamente a sargento Eliezer Ramos Vélez, de 35 años.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, señaló, desde temprano, que el contingente de agentes, tanto estatales, municipales, como federales no saldrán del residencial hasta tener información sobre los autores del crimen.

Al lugar no entra nadie que no sea habitante y allí se ocupó para investigación un auto que fue marcado por un can de la uniformada.

López Figueroa agradeció el compromiso y solidaridad de los agentes que han estado llegando, sin ningún tipo de llamado, para apoyar los trabajos que se realizan en el lugar.

Desde la noche del viernes, agentes estatales y federales realizaron operativos en 10 residenciales públicos, entre ellos el de Luis Llorens Torres en Río Piedras.

Gran cantidad de unidades policiacas -incluyendo helicóptero- y agentes armados estaban en el lugar, entre el edificio 100 y 87 del complejo.

Al momento, se desconocen las causas del operativo y si hay personas arrestadas.

Sobre el crimen: el policía salía de su turno cuando vio que varios sujetos disparaban en la avenida Baldorioty de Castro. Se dispuso a seguirlos, y en medio de su intervención, lo ultimaron a tiros.

El cuerpo de Ramos Vélez presenta varias heridas de bala. El oficial contaba con 12 años de servicio y pertenecía a la División de Shotspotter del Cuartel Manuel A. Pérez.