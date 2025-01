Se va de la isla turista que habría incendiado negocios en Cabo Rojo

La Policía confirmó este sábado que ya se fue de Puerto Rico la mujer turista señalada por comerciantes de haber incendiado establecimientos ubicados en la zona de Combate en Cabo Rojo en horas de la madrugada del 2 de enero.

Según la información preliminar de las autoridades, el mismo día que habrían ocurrido los hechos, en horas de la tarde la mujer salió de la isla desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Por ahora, las autoridades se disponen a evaluar los videos de cámaras de seguridad de los negocios afectados que muestran a una mujer discutiendo y más tarde, provocando el incendio. De igual forma, investigarán con el hotel donde se hospedaba y la aerolínea en la que viajó para recopilar sus datos y contactarla.

El viernes, en una publicación de Bar Marea Combate, Cabo Rojo denunció que “la persona a leguas se le veía que estaba tomando, se sentó en una de nuestras mesas y luego de pedir unos “shots”, comenzó a insultar a los demás comensales e incluso agredir a una dama y una de las meseras”.

Supuestamente, la persona iba y regresaba agresivamente, con insultos, por lo que contactaron a la Policía Municipal.

“En la segunda ocasión que tuve que volverlos a llamar que regresaran les pedí que por favor se la llevaran del área porque nos estábamos sintiendo inseguros, a lo que ellos dijeron que no había sistema y no se la podían llevar porque no la iban a poder ingresar”, denunciaron en la publicación.

De otra parte, el negocio “Luichy’s Seaside Hotel” también en una publicación de Facebook alegó, que la mujer “estaba descontrolada y tuvo situaciones agresivas con el personal en el área de uno de los restaurantes”.

Explicaron que, aunque contactaron a la Policía “no tomaron acción contra ella”.

En ese hospedaje, los inquilinos tuvieron que ser desalojados.

Al parecer, cámaras de seguridad captaron a la persona cometiendo la fechoría y las autoridades gestionan su localización.

Los establecimientos afectados fueron: Marinera, Bar Marea, Artesanía Juavia.