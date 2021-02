Secretaria de Educación dice que no reunciará a su designación

La designada secretaria del Departamento de Educación (DE), Elba Aponte Santos, dijo el martes que no renunciará a su designación y aseguró enfrentará el proceso de confirmación en el Senado.

“No. Definitivamente he tenido la oportunidad de llegar a aquí. Voy a pasar por el proceso del Senado... Yo estoy enfocada en ejecutar, en planificar, en transformar y nosotros por ese aspecto, pasaremos el proceso constitucional y si ellos deciden que yo no soy la persona preparada para dirigir el Departamento de Educación, que no tengo el bagaje o la proyección que ellos requieran pues, así, nosotros continuaremos trabajando desde otra fase”, dijo Aponte Santos a preguntas de la prensa.

“Yo estoy confiada en que ellos van a hacer su juicio crítico y que esta servidora, su enfoque es la educación, su compromiso está con los niños, su compromiso está con los empleados y sí verdaderamente queremos transformar y subir lo que es el estándar a lo que es el nivel de que el Departamento de Educación se convierta en el modelo para otros países. Y lo podemos hacer", añadió.

Cuestionada sobre si el nombramiento del excomisionado electoral del Partido Nuevo progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez podría costarle la confirmación en el Senado, Aponte Santos dijo: “Bueno, para mi sería una decisión que es lamentable y es penosa, no, porque este, más allá de eso, las personas saben que yo llego a las 6:30 allí, los fines de semana estoy trabajando. Este fin de semana estaba en Ponce auscultando posibilidades para los niños, y que mi compromiso es real y la experiencia, no me lo se todo, pero estamos trabajando con la voluntad en bienestar de los niños, con ese enfoque y lo hacemos con esa oportunidad que se nos ha enfrentado en el momento más difícil. Sabíamos a lo que adveníamos, pero hemos echado un paso al frente para sacar al país, a la educación donde estamos ubicados”.

La titular designada expresó que la reunión que tenía pautada para el 11 de febrero con la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y grupos sindicales tuvo que ser pospuesta pues, tendrá que comparecer a un proceso de interpelación en la legislatura.

En la vista buscarán respuestas sobre el regreso a clases presenciales.

“Estamos en un proceso, estamos listos, nosotros vamos a estar revisando una información, pero, yo creo que es un proceso que está a nivel legislativo y que esta servidora va a estar allí para responder las inquietudes, las dudas y las respuestas y si no, pues nos comprometemos en llevar cualquier respuesta o data que no tengamos en el momento”, expuso.

“Es una experiencia para mi de gran reto y vamos a estar allí con la frente en alto, llevando el mensaje con la mayor claridad posible para poder seguir informando al país y recoger todas las inquietudes y aclararlas”, concluyó.

