Secretaria de Justicia confirma que ordenó detener entrega de referidos al PFEI

La recién designada secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, confirmó este lunes en la noche que ordenó detener la entrega de varios informes a la Oficina del Panel sobe el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), en los que fuentes aseguraron se recomendaba asignar un FEI para investigar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El lunes, la presidenta del OPFEI, Nydia Cotto Vives, había confirmado a Telenoticias que un empleado del Justicia acudió a la Oficina con seis referidos, pero que este recibió una llamada de la agencia para que no los entregara.

Cerca de la medianoche del mismo día, Burgos Vargas envió expresiones escritas en las que aseguró que solicitó que los documentos fueran devueltos, ya que no tenía conocimiento de que serían entregados.

Más temprano, la Gobernadora aseguró que no tenía conocimiento de que hubiera una investigación en su contra, y que estaría expresándose el martes.

Expresiones autorizadas

“Desde que fui nombrada Secretaria de Justicia el viernes en la tarde, nos encontramos en proceso de transición para conocer de todas las gestiones que se encuentran en proceso en la agencia, así como las realizadas luego de que le fuera solicitada la renuncia a la pasada Secretaria. Esta es una gestión que realizamos con toda la responsabilidad y seriedad que amerita.

Durante la mañana de hoy 6 de julio de 2020, en momentos en que estaba en el

proceso de una transición ordenada en la Secretaría Auxiliar de lo Civil, mediante

correos electrónicos se me notifica de unos informes que se habían firmado el viernes pasado y se había coordinado la entrega con la OPFEI.

Además, se me indica que el agente estaba de camino a la oficina del OPFEI para la entrega. Ante esto, solicité que se le indicara al agente que hiciera entrega en la Oficina de la Secretaria de los mismos. Lo anterior es respondiendo a un interés de conocer de qué trataban los informes y máxime cuando dicha entrega se estaba haciendo en fecha en que estoy en funciones como Secretaria de Justicia.

Además, en ningún momento durante el fin de semana se me notificó de lo anterior para atenderlo como corresponde en una transición responsable. Por ende, he designado a la experimentada fiscal Inés del C. Carrau Martínez para que me asista en el proceso de transición de éste y demás asuntos del área investigativa y criminal.

De igual forma les informo que he designado a la licenciada Carrau Martínez como Subsecretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Que le quede meridianamente claro a todo el Pueblo de Puerto Rico, que todas las investigaciones que tengan mérito, se llevarán hasta las últimas consecuencias, sea contra la persona que sea.

La fiscal Carrau Martínez lleva 22 años como fiscal del Departamento de Justicia. Ha fungido como fiscal auxiliar, Fiscal de Distrito en varias ocasiones y Subjefa de Fiscales”.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

