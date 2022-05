Secretario de Salud advierte sobre el impacto social que tendría aprobar proyecto sobre el aborto

El secretario de Salud, doctor Carlos Mellado López dijo el viernes en vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 693 que regularía el aborto en Puerto Rico que no tiene problema en que así se haga, pero hizo énfasis al problema social que podría provocar la legislación.

“Senadora, quiero que esto quede bien claro. O sea, si la Asamblea Legislativa quiere regular esto, yo no tengo ningún problema. Yo le diría ahora mismo, de facto, regúlenlo”, dijo Mellado López en vistas públicas.

“Pero tienen que tener presente dos cosas: número uno, lo que está pasando en Puerto Rico y número dos, si le tiran una raya de 22 semanas aquí van a pasar un montón de cosas. Y también número tres, a nivel social que es bien importante, todavía no han explicado y yo llevo 23 años siendo médico, y yo he visto niñas que llegan a sala de emergencia desangradas porque se meten Misopostrol para abortar ellas en sus casas y no decírselo a sus papás. Son consideraciones que hay que tener porque pasa a nivel social y aquí hay niñas de 12 y 13 años con hijos ya”, añadió.

Mellado López, en cuanto al Proyecto del Senado 693 que limitaría el aborto en Puerto Rico recomendó que: “el proyecto debe contemplar hacer un balance entre el interés del estado y el sostenimiento de la mejor práctica médica que es en la protección del feto pero también, en la protección que le asiste a la mujer. Por lo que finalmente ante la consideración al propósito contenido en el proyecto, entendemos que los asuntos que se proponen legislar son atendidos de manera adecuada”.

Cuestionan sobre la necesidad de la legislación.

Por otro lado, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén alegó que durante las vistas públicas se está carpeteando a los doctores que realizan la práctica legal del aborto en Puerto Rico.

“Me preocupa que se presente la imagen de una doctora que como bien dijo usted (Mellado López) dijo, está haciendo una práctica que es legal en Puerto Rico. Y que usted tenga que hacer comentarios eso en el derecho se llama hearsay de lo que dicen que dice, inclusive con expresiones sacadas de contexto. Yo conozco el carpeteo, el carpeteo es persecución de la gente. Yo fui víctima de carpeteo en Puerto Rico. Conozco el carpeteo cuando lo veo y aquí hay un carpeteo médico, se lo digo doctor. Tengo que decir para que conste en récord y para toda la gente que está viendo esto sepa, que si a la doctora Yari Vale le pasa algo…”, dijo Rivera Lassén cuando fue interrumpida por la presidente de la Comisión de Vida y Familia Joanne Rodríguez Veve.

“Cuestión de orden”, dijo Rodríguez Veve.

“Senadora yo tengo derecho a decir lo que digo porque fue algo que pasó aquí”, comentó Rivera Lassén.

"Uno podría deducir", dice sobre quién habría colgado los letreros.

Durante su comparecencia, Mellado señaló que “el proyecto habla de 22 semanas, sin especificar el criterio clínico o científico que fundamentaría ese punto de corte. Resulta pertinente destacar en lo que se relaciona al criterio médico y las mejores prácticas de la medicina que, tanto el aborto como la profesión médica son asuntos ya regulados en Puerto Rico”. Asimismo, añadió que “la mayoría de los abortos en Puerto Rico se practican hasta las 14 semanas, que ocurre en la etapa de pre-viabilidad del feto”.

Asimismo, Mellado sostuvo que “en consideración al propósito contenido en el proyecto, aunque el Departamento de Salud, reconoce la intención de esta Asamblea Legislativa al proponer la presente medida, entendemos que muchos de los asuntos para lo que se propone legislar ya son atendidos de manera adecuada, tanto por legislación estatal como federal”.

Por su parte, Rodríguez Veve señaló que “hoy ha quedado demostrado que en Puerto Rico es legal abortar un bebé después de seis meses por la razón que sea y por eso es que nos disponemos a legislar para proteger la vida humana desde el vientre materno”.

La senadora cuestionó si el aborto implicaría terminar con la vida del feto en el vientre. La licenciada Ivelisse Maldonado del Departamento de Salud, indicó que el término legal sería interrumpir el embarazo. Por su parte, Mellado manifestó que todo embarazo que se conduzca a esa etapa, la viabilidad fetal varía. Abundó que en Puerto Rico se pueden realizar abortos en clínicas privadas, por eso es la importancia de la ética médica y legal.

Mellado añadió que después de tres a cuatro meses la mujer tiene que ir a un hospital, sería la valoración médica. Dijo que el médico tiene la responsabilidad de velar porque ese proceso sea el correcto. Explicó que cuando se realizan en esta etapa, son pacientes en que la salud de la madre está en juego o el feto no es viable. Añadió que “en la medicina cada médico hace lo que su ciencia le permite hacer. Si me salgo de eso, tengo un problema de impericia. Hospitales que hagan este tipo de aborto pueden perder sus licencias”.

Además, Rodríguez Veve preguntó si el Departamento de Salud tiene un registro de bebés que sobreviven a abortos fallidos. Maldonado indicó que tienen registro de prematuros por semanas de gestación. “Es como van sobreviviendo según la semana de gestación. Añadió que en los hospitales se hacen abortos naturales, ninguno realiza el aborto electivo (no es por consideración médica), en esos casos la mujer va a una clínica, no un hospital”, indicó.

En su turno, la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Migdalia González Arroyo, preguntó al titular de Salud si existe actualmente una crisis salubrista en el país para que tengamos que regular el aborto en Puerto Rico. Mellado contestó que desde su punto de vista el 94 por ciento de los abortos están entre la semana 14 y 15. Explicó que “poco por ciento de madres realizan el aborto en esa semana 22, si el país entiende que se debe legislar, ustedes toman esa decisión”. Asimismo, preguntó si es posible determinar la viabilidad mientras el feto está en el útero. Mellado indicó que el obstetra puede determinar en el vientre si el feto es viable.

Igualmente, González cuestionó si es seguro realizarse un aborto en Puerto Rico. El deponente indicó que sí es seguro. A preguntas sobre si limitar el aborto aumentaría los casos clandestinos, el deponente señaló que pudiera suceder y que hay que atenderlos. Mencionó que si el acceso a esa paciente se limita, pudiera ocurrir como en otros países que vayan a clínicas de aborto clandestino.

Por su parte, la senadora Rivera Lassén, manifestó que “no tengo la menor duda que este proyecto trata de crear una crisis donde no la hay. Este proyecto habla del uno por ciento”. La Senadora preguntó a Mellado si las víctimas de agresiones sexuales, incesto y violación pueden tener un aborto accesible en términos gratuitos en los hospitales públicos. El deponente respondió que al momento no.

En su turno, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla Alvelo, preguntó si entienden que es viable el proyecto de la forma que está redactado. La licenciada Maldonado dijo entender que la medida necesita cambios, particularmente en establecer una etapa gestacional, que hay una presunción que no puede ser una norma general. Indicó que “se estaría poniendo el peso de la prueba al médico, la presunción debe ser a la inversa”. Mientras, Mellado sostuvo que es importante salvaguardar que el criterio médico esté especificado en la pieza legislativa.