Secretario de Salud asegura que ventiladores en hospital de Mayagüez tienen batería

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó el miércoles, poco antes de la medianoche, que uno de los generadores del Mayagüez Medical Center confrontó problemas para activarse ante el apagón masivo.

Sin embargo, aseguró que otros tres generadores funcionan y que los ventiladores cuentan con batería para dar continuidad a los pacientes.

Nos informan del Mayagüez Medical Center que de los tres generadores que tienen están confrontando problemas con uno de ellos. Los ventiladores cuentan con batería y backups que permiten dar continuidad a los pacientes. Su plan de contingencia está activado. Seguimos pendiente. — Carlos Mellado López (@prsecsalud) April 7, 2022

Sus expresiones se dan luego de que una mujer solicitara ayuda en las redes sociales, pues su padre, hospitalizado en la mencionada institución, necesita del ventilador.

"Tengo a mi Papá con ventilador en el Hospital Mayaguez Medical Center. Al ocurrir el apagón general hoy miércoles, 6 de abril a las 7:30pm la planta del Hospital no prendió. Como es de conocimiento público, toda institución hospitalaria debe tener un plan de respuesta ante situaciones de emergencia por falta de Energia Eléctrica, el sistema de emergencia debe entrar en menos de un minuto para cubrir la necesidad de los pacientes. Según nos informaron del hospital hubo un percance con la planta y están esperando al Ingeniero de planta para ir a reparar el problema. Según nos informaron el ventilador dura 4 horas en batería. A esta hora, 10:00pm, la batería del ventilador esta en un 60% y aun no han resuelto el problema de generador de hospital. Mi Papá no es el único paciente en urgencia de electricidad. Por favor necesito ayuda urgente respecto a este problema, estamos hablando de vidas. Por favor Share!!!", escribió.

SIN LUZ TODA LA ISLA

El consorcio LUMA Energy, informó a eso de las 11:35 p.m. del miércoles que el servicio eléctrico comenzó a restablecerse, aunque el proceso tomaría horas.

"Las cuadrillas de LUMA continúan respondiendo al corte de energía en toda la isla. Actualmente se están llevando a cabo actividades de restauración. La causa exacta de la interrupción no se conoce en este momento. Dado el tamaño y el alcance del apagón, la restauración de la energía podría extenderse hasta mañana (jueves)", informaron en declaraciones escritas.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó que el apagón, que se registró a eso de las 8:40 p.m., se debe a una avería en la Unidad #5 de la Central Costa Sur.

"Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando", se indicó a través de las redes sociales.

El proceso para estabilizar el sistema tomará entre 12 a 24 horas, según se informó a eso de las 9:40pm.

"Les informamos que se registró una avería crítica en la Central Costa Sur que ha causado que todo el sistema de energía eléctrica se proteja y salga de servicio. Tanto LUMA como la AEE están trabajando con agilidad, y nuestro personal de emergencias también está activado. Preliminarmente se estima que tomará aproximadamente de 12-24hrs restablecer el servicio, dando prioridad a servicios hospitalarios y de primera necesidad”, sostuvo por su parte el gobernador, Pedro Pierluisi, en su cuenta de Twitter.

AFECTADO SERVICIO DE AAA

Mientras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), indicó en Twitter que debido a la avería eléctrica varias instalaciones de la corporación pública se afectaron.

"Personal se moviliza para realizar ajustes operacionales y restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible", informó.

ATENCIÓN | Debido a la avería eléctrica reportada por @lumaenergypr, varias instalaciones de la AAA se encuentran fuera de operación. Personal se moviliza para realizar ajustes operacionales y restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible. pic.twitter.com/TqfUG5Kiyg — Comunicaciones AAA (@ACUEDUCTOSPR) April 7, 2022

HAY CLASES ESTE JUEVES

En un tuit publicado poco antes de la medianoche, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, informó que habrá clases este jueves en el sistema público.

"Al momento continuamos con clases mañana. Estaremos atentos al manejo y progreso del restablecimiento eléctrico en la isla para re evaluar cualquier ajuste en las operaciones", escribió.