Secretario de Salud no recomienda quitarse la mascarilla, aunque el CDC diga lo contrario

El secretario designado del Departamento de Salud (DS), doctor Carlos Mellado López, expresó el lunes su preocupación ante las directrices del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) quienes advirtieron a personas ya vacunadas contra el COVID-19 que pueden removerse la mascarilla entre ellos.

“Mi preocupación viene a que eso puede confundir. Yo no tengo un tatuaje que diga que estoy vacunado. La gente no sabe si estoy vacunado, esa es una. Número dos, con todo respeto al CDC, pudiera generar una falsa seguridad en la ciudadanía cuando se le ha dicho a todo el mundo que, a pesar de que estés vacunado, utiliza la mascarilla”, dijo Mellado López en conferencia de prensa.

Randy Serrano tiene la información.

“Yo puedo estar vacunado y no tener una reacción en mi, pero puedo ser un vector y quizás pasársela a una persona que no esté vacunada. Desde ese punto de vista, sí me genera preocupación, pero todo en la vida es educar. Si tú me preguntas a mi si me quitaría la mascarilla, la contestación es que no”, añadió.

Mira aquí la conferencia de prensa.

En cuanto al proceso de vacunación, mellado López informó que hasta la fecha se han distribuido 900 mil dosis y tienen registradas 567,813 dosis. Las dosis vivas ultra congeladas son 80 mil listas para ser distribuidas.

Al día de hoy, 188,427 adultos mayores han sido vacunados, 5,133 en égidas, 4,737 encamados, long care term facility 66,380 vacunados, 2,745 personas con discapacidad intelectual, de 94,008 educación, población correccional 19,025.

Esta semana se distribuirán 69,400 dosis de Pfizer y Moderna. Las de Janssen son 13 mil dosis recibidas y esta semana se espera a que alcance la cifra de 28 mil dosis.

