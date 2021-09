Secretario de Salud no vislumbra flexibilizaciones

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, dijo el miércoles que por el momento su expectativa es mantener como están las restricciones para prevenir el COVID-19, a pesar de la baja en contagios.

“Yo no me aventuraría a realizar cambios, yo me quedaría como estoy hasta que veamos una estabilidad y veamos más pacientes vacunados”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Mellado López calificó como miedo el hecho de que el tratamiento monoclonal contra el COVID-19 en Puerto Rico no ha recibido hasta el momento el apoyo esperado.

“Nosotros ahora mismo tenemos más de dos mil dosis puestas, todavía no sigue al ritmo que me encantaría a mí que siguiera, todavía hay escepticismo con la utilización de los monoclonales. No obstante, estamos en diferentes hospitales y tenemos 21 proveedores. Esto es un medicamento que tiene una utilidad muy buena, que evita las hospitalizaciones, que evita la mortalidad también”, expuso el secretario.

“Yo parto de la premisa hipotética de que pudiera ser miedo, porque no estamos utilizando la gran cantidad de monoclonales que a mí me gustaría utilizar, sabiendo que tenemos acceso al tratamiento”, añadió al preguntarle cual entiende es la razón para el miedo de los pacientes.

Sobre los problemas con el servicio de energía eléctrica y cómo puede afectar a los hospitales y a los pacientes encamados en sus casas, el funcionario mencionó que, aunque la situación es preocupante, al momento los hospitales no han reportado problemas en su operación diaria.

“En los hogares debe ser bien difícil la situación para estos pacientes. Tenemos comunicación con los alcaldes que están bien pendientes a esto. Es una realidad y tenemos que ir pensando en cómo los podemos ayudar a estos pacientes para de que alguna manera puedan tener alguna fuente de electricidad alterna”, expresó.

Según el secretario, a pesar de que por motivo del paso del huracán María hubo ayudas para que estas personas pudieran adquirir equipos de generación eléctrica, “la inmensa mayoría de los pacientes no la tiene”.

Sus expresiones se dieron al culminar la inauguración de la ampliación de la Sala de Emergencia de Adultos en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.