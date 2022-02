Secretario del DRNA pide a bañistas solo utilizar balnearios

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, recomendó este lunes a los bañistas que utilicen balnearios y no playas como la del Condado.

“Puerto Rico cuenta con alrededor de 1,200 playas, de las cuales cerca de 100 son balnearios. La distinción se hace porque, como bien indica el término, solo los balnearios son aptos y seguros para bañistas.

En el caso de la playa de Condado, esta no es apta para bañistas, no es segura y las frecuentes situaciones de emergencias en el lugar son clara evidencia de esto. Por tanto, nuestra primera exhortación es a evitar entrar a las aguas de playas que no son balnearios como, precisamente, resulta la de Condado.

Cabe señalarse que, cumpliendo con las directrices y política pública del gobernador, de apoyar toda iniciativa que pueda ser de beneficio para el pueblo, hemos brindado el apoyo a la iniciativa de la Compañía de Turismo para la asignación de salvavidas o personal que oriente sobre la peligrosidad de la playa. Según acordado con Turismo, Seguridad Pública y el senador Henry Neumann, el DRNA construyó una torre de salvavidas (en espera de montarse en la mencionada playa) y la rotulación necesaria, recayendo en otras agencias el asunto de la colocación de salvavidas.

Dicho esto, es importante señalar que, aunque apoyamos la iniciativa de colocar salvavidas en la playa de Condado, nos preocupa que tener estos rescatistas en una playa que es peligrosa y no apta para bañistas pueda dar la impresión de que se puede nadar allí sin problemas, colocando tanto a los bañistas como a los salvavidas en peligro”, dijo Machargo Maldonado en declaraciones escritas.

Las autoridades continúan la búsqueda de un menor de 12 años que fue arrastrado por las corrientes marinas en la playa del hotel La Concha el área del Condado a eso de las 10:14 de la noche del domingo.

"¡Estamos perdiendo vidas!" | Alega que le prometieron hace un año que pondrían salvavidas en el área y no lo han hecho.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que movilizó a las autoridades al lugar.

Los menores se encontraban con su padre a la orilla de la playa y fueron arrastrados por la corriente. Uno de ellos salió del agua, pero se continúa la búsqueda del menor de 12 años.

Este, fue descrito de tez trigueña y de cabello trenzado. Al momento de la situación el menor vestía pantalón corto de color negro.