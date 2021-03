Secretario del DSP convoca reunión para atender descontrol de turistas en San Juan

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, convocó una reunión para atender la problemática que han vivido residentes de la zona de San Juan debido a los numerosos incidentes con turistas que se han negado a cumplir con los protocolos de seguridad y salud para evitar la propagación el coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico.

“Anoche fui al Condado, y convoqué mañana a una reunión con @PRPDNoticias, Policía Municipal de @SJCiudadCapital y al Departamento de Salud para coordinar esfuerzos y atajar las violaciones a la OE.”, colgó en Twitter el designado secretario del DSP.

“La prioridad es la seguridad pública y la salud de todos en Puerto Rico”, añadió.

El incidente más reciente ocurrió en la noche del sábado en un hotel que ubica en el área del Centro de Convenciones en Miramar, donde turistas protagonizaron una trifulca. En este incidente tuvo que intervenir personal de seguridad.

Operativos para velar que se cumpla con la Orden Ejecutiva continuarán este fin de semana.

En el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín también se han reportado incidentes en el que turistas retan a personal de salud y de seguridad, no siguen instrucciones y hasta agreden a los funcionarios cuando reciben orientación sobre el uso de mascarillas.

Por su parte, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) lanzó una nueva campaña enfocada en que los visitantes reciban de forma clara y puntual información sobre los protocolos de salud y seguridad en vigor actualmente y de lo que conlleva no cumplirlas.

Colocan letreros para exigir buena conducta.

La campaña resalta, en el idioma inglés, las medidas de salud y protección que se han implementado para evitar el contagio y propagación del virus en los residentes y visitantes de la Isla.

Se destaca la importancia del uso de la mascarilla y la multa de $100.00 aplicable por no utilizarla como es debido; mantener la distancia de seis pies entre personas; el horario del toque queda vigente de 12:00 am a 5:00 am y la multa de $5,000.00 o seis meses de cárcel a la que se expone aquel que no la cumpla.

