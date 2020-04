Segundo Rodríguez será citado a la Comisión de Salud

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales afirmó el viernes que falta mucho hacer en torno a la pesquisa legislativa que se cursa por irregularidades en el Departamento de Salud (DS), entre las que está la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y el hallazgo de medicamentos expirados.

Continúa la vista pública en la que testifica Adil Rosa.

“Vamos a continuar esta investigación este próximo lunes a las 9:00 de la mañana. Tenemos varias personas citadas para que puedan comparecer ante la Comisión de Salud. El lunes vamos a estar trabajando con varias personas relacionadas con el proceso de compras y unas personas que la doctora Concepción Quiñones de Longo le había ordenado que analizaran cada una de las pruebas rápidas que llegaban para verificar que cumplieran con los requerimientos de la FDA y que fueran confiables. Ustedes van a ver por qué llevamos a estas personas allí”, indicó Morales en entrevista radial (NotiUno).

Sin embargo, el legislador no pudo precisar cuánto más tiempo tomará el proceso.

“Yo quisiera terminar lo antes posible pero todavía nos falta mucho por tocar. Meramente estamos tocando COVID-19. Todavía nos falta el almacén de medicamentos expirados, contrataciones como Manpower, renovaciones ‘online’. Nos faltan varias cosas que tocar”, dijo al indicar las vistas tomarán varias semanas y que solicitará a la Cámara celebrar dos vistas públicas semanales.

Además, afirmó que el coordinador del “Task Force” Médico, Segundo Rodríguez Quilichini será citado, aunque desconoce cuándo será. “Es un plan de trabajo. Ya tenemos cómo vamos a llevar los testigos y yo no quiero adelantar ninguna persona que no esté dentro del plan de trabajo porque podría dañar la investigación. Segundo Rodríguez va a tener su día”, dijo.

Mientras tanto, Morales dijo que han estado cooperando con las autoridades federales.

Juan Oscar Morales asegura que la ex secretaria auxiliar de Salud mintió bajo juramento.

Por otro lado, el representante negó las alegaciones de que este proceso legislativo busca favorecer la aspiración a la gobernación de Pedro Pierluisi.

“Yo creo decir eso, es no decir la verdad. Esos no son los estilos de Juan Oscar Morales. La salud y la política no entran, no pueden ligar. La primera persona que me venga insinuar que se haga una investigación para ayudar a un partido o una candidatura, conmigo que no cuenten”, sostuvo.

