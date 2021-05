Senado aprueba medida para otorgar incentivos a los profesionales de la salud

El Senado de Puerto Rico aprobó este martes la Resolución Conjunta 54 que ordena al secretario de Hacienda a desembolsar el pago de los incentivos otorgados por el gobierno a todos los profesionales de la salud activos durante la pandemia del COVID-19.

“Hay hermanos y hermanas puertorriqueños en el campo de batalla y tenemos que agradecerle su compromiso, su vocación y entrega… Los incentivos económicos que se le prometieron en el pasado es un asunto de solidaridad y agradecimiento, [por lo que] esta asamblea legislativa considera pertinente y necesario que el Departamento de Hacienda cumpla con los deberes que se han delineado mediante legislación y que cumpla con su responsabilidad de hacer accesible a los profesionales de la salud los incentivos que han sido previamente aprobados mediante las Resoluciones Conjuntas 23-2020y 65-2020”, expresó la vicepresidenta del Senado y autora de la medida Marially González Huertas.

Por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot, coautor de la medida dijo que “muchas personas todavía siguen arriesgando sus vidas, pero todavía siguen esperando la llegada de sus incentivos y esto no ha pasado. No estamos hablando de una donación, no estamos hablando de regalar algo. Hablamos de hacerle justicia a los profesionales de la salud que siguen estando en el campo de batalla, muchísimos han doblado turnos, exponerse, en una expresión genuina solidaria de amor. Sin embargo, más de 15 mil personas profesionales que se les han prometido justicia no se les ha dado nada. Y entonces tenemos que buscar en este Senado las razones para este incumplimiento. Yo agradezco al presidente Dalmau Santiago y [a la senadora] Marially González Huertas que nos apoyemos mutuamente para levantar las trincheras necesarias”.

La RCS54, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de la senadora González Huertas y el senador Vargas Vidot, busca ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a desembolsar el pago de los incentivos otorgados por el Gobierno mediante las Resoluciones Conjuntas 23-2020 y 65-2020 a todos los profesionales de la salud activos durante la emergencia de salud pública del COVID-19.

La pieza legislativa establece que dicho desembolso debe ser a todos los técnicos quirúrgicos; técnicos radiólogos; técnicos en medicina nuclear; técnicos de emergencias médicas (básicos y paramédicos); empleados carreros; terapistas físicos; terapistas respiratorios; técnicos de terapia respiratoria y asistentes de terapista físico.

