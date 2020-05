Senado aprueba proyecto del nuevo Código Civil

El Senado aprobó este lunes el sustitutivo de la Cámara 1654 que crea y establece el nuevo ordenamiento jurídico privado que regirá en Puerto Rico, conocido como “Código Civil de Puerto Rico”.

La votación fue de 16 a favor y 7 en contra.

AHORA: Senado aprueba el sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654. #CódigoCivil #SenadoPR — Senado Puerto Rico (@SenadoPR) May 11, 2020

La medida, que no fue a Vistas Públicas, recibió enmiendas de la Cámara Alta, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

"Puedo asegurar de manera categórica que aquí no hay ningún estipulado, ninguna discusión que esté reñida con la casuística ni con los derechos reconocidos ni para la mujer, ni para los homosexuales, ni para los cristianos, ni para nadie. Todos los derechos están siendo respetados. Como tiene que ser”, dijo Rivera Schatz al defender la pieza legislativa cuyo informe fue publicado en la página de Internet de la Cámara Alta en febrero pasado.

“En este Código Civil no se le quita ningún derecho a nadie, no se le lesiona ningún derecho y no se le restringe”, añadió.

Por su parte, el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, destacó que “este Código no es a la ligera, no fue a lo loco. Ya lleva en el Senado por nueve meses. Este Código no es religioso, ni ateo. Si estamos buscando un Código de consenso, no existe. De hecho, Fortaleza pidió 10 días (para revisión) y le hemos dado 60 días, esa es la verdad”.

Se desprende del informe que desde que se estableció la Ley 85-1997 que creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. Entre los años 2011 y 2016 se presentaron una serie de borradores, que representaron una serie de borradores o propuestas de un nuevo Código Civil. A finales del 2016, se presentó el Proyecto del Senado 1710 que tuvo como efecto dar continuidad a los esfuerzos encaminados a la revisión del Código.

