Senado aprueba proyecto sustitutivo del Código Electoral

Con los votos de los senadores del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Senado aprobó este jueves un proyecto sustitutivo para enmendar el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”.

En las enmiendas se incluye que la elección del presidente y presidente alterno de la CEE será por nombramiento del gobernador, con consejo y consentimiento de la mayoría en Cámara y Senado.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se expresó en un turno a favor de la pieza legislativa.

“Este sustitutivo se trata de tres proyectos radicados hace más de dos años. La Cámara le hizo vistas, atendió enmiendas y propuestas, lo aprobó y envió en noviembre del 2022. Hay quienes no presentaron enmiendas y dicen que se enteraron hoy del proyecto cuando está aquí desde noviembre […] Algunos sometieron enmiendas constitucionales y eso no se puede aplicar aquí. Desde enero hay un proyecto recogiendo información del código electoral”, dijo Dalmau Santiago.

“Yo no he escuchado a ningún compañero levantarse a discutir las enmiendas sometidas para el código electoral. Abrí la oportunidad al diálogo y siempre he estado dispuesto. Yo llevo como norte el respeto y consenso hacia los demás. El que tiene un voto no va por encima del que tiene 26. Aquí hay una serie de enmiendas para trabajar lo que algunos comisionados electorales trajeron como preocupaciones de otras elecciones. A los candidatos independientes el código no les prohíbe nada, ni les afecta. Ahora, si usted quiere trato especial, compita de igual a igual con los demás partidos”, añadió.

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz favoreció las enmiendas.

“Quiero decirles a los partidos minoritarios que las elecciones se ganan con votos y no con códigos electorales…Hablan aquí pero no tienen votos y tampoco primarias. Ninguno presentó enmiendas…qué propuesta hicieron para que la gente vote…El código electoral regula unos procedimientos…Yo podré tener diferencia con algunas de las enmiendas, pero propuse enmiendas y las discutí”, expresó Rivera Schatz.

En contra votaron la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón; la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve; los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana y el senador independiente, José Vargas Vidot.

Entre las enmiendas presentadas, al código electoral se incluyen:

Cambios al horario de votación de elecciones para que sea de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Periodo de endosos del 1 de enero a 15 de marzo del afro electoral;

Reglamento de voto adelantado y voto ausente deberán ser aprobados y puestos en vigor un año antes de las elecciones. Igual todos los demás reglamentos y manuales.

Voto adelantado:

(a) Los que los soliciten, excluidos de la lista de electores hábiles;

(b)se añaden categorías para reconocer ese derecho a personas con problemas de movilidad y condiciones especiales, así como electores con sesenta (60) años o más;

(c) de no poder votar de esa forma de voto adelantado, que se canaliza enviando

un sobre con la papeleta e identificación (matasellos del día de elección o antes), se acudirá al colegio de añadidos a mano el día de la elección;

(d) en caso de envío de papeleta e identificación para el voto adelantado y también se detecta eI voto añadido a mano, se eliminan ambos votos;

Voto ausente:

(a) Se enmienda su solicitud hasta 50 días antes de la elección;

(b) Excluido de la lista de electores;

(c) Si no reciben papeletas, podrán votar añadido a mano (si se detecta doble voto-

nula ambas);

(d) Solicitudes sólo a través del Sistema de Registro Único de Electores.

JAVAA

(a) Operaría bajo balance institucional, aunque cada comisionado electoral pueda

nombrar un gerente;

(b) director es el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE);

(c) nueva sub-junta sobre votación adelantada en la Junta de Balance.