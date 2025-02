Senado evalúa nominados a la Policía, Familia, Agricultura, Vivienda y DRD

Varias comisiones senatoriales evaluaron este sábado en vistas públicas los nombramientos designados por la gobernadora para las secretarías del Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) donde los nominados presentaron su agenda de trabajo para promover el desarrollo de las agencias y que sean en beneficio de las comunidades.

“He escuchado las presentaciones que han hecho. He examinado las ponencias y el expediente que se levanta por cada uno de los designados. En Puerto Rico y ahora me refiero al señor secretario del Departamento de Agricultura, típicamente la posición del secretario de Agricultura la ocupa alguna persona que ha sido vinculada directamente con el sector agrícola, ganadero en Puerto Rico, típicamente. Ese no es su caso. Por qué habríamos de confirmar a una persona que no ha sido agricultor como secretario de Agricultura”, indicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Yo amo el sector agrícola. Me considero un amigo de los agricultores. Yo tengo total deferencia por los sobre 150 agrónomos, servidores públicos del Departamento de Agricultura, con los cuales contaré con su experiencia y conocimiento para atender los temas de los cultivos, las prácticas, y obviamente trabajar en la asistencia técnica que nuestros agricultores merecen…vengo de un puesto federal, para ponerlo al servicio de Puerto Rico. Quiero poner este conocimiento, esta experiencia y estos resultados al servicio del sector agrícola”, respondió Josué E. Rivera Castro, designado secretario del Departamento de Agricultura.

También, el líder senatorial preguntó a Suzanne Roig Fuertes, designada secretaria del Departamento de la Familia, cuál será la política pública de la agencia sobre la identidad u orientación sexual de los menores y cómo va a interpretar la posición de un padre sobre el sexo biológico de su hijo.

“Nosotros tenemos una posición de implementar la política pública que imponga la señora gobernadora y esta Asamblea Legislativa. Así que siempre estaremos avalando y haciendo cumplir las políticas públicas. Vamos a proteger a todo menor. Esa es la misión y la visión de este departamento. Yo soy del pensar que un menor no tiene las competencias adecuadas para saber quién es a temprana edad. Que la madurez es parte de un desarrollo que se da durante el transcurrir del tiempo y que debemos esperar a que las personas sean adultas con la madurez suficiente para ellos entender entonces cuál es su determinación”, afirmó la nominada.

Igualmente, el presidente preguntó a la designada sobre el tema de inmigrantes basado en las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos. “En este momento, las órdenes actuales no han afectado los servicios o los beneficios que el departamento recibe. Sí estuvimos muy atentos, sabemos que fue una semana de mucha incertidumbre con relación a qué implicaban estas órdenes. Desde la perspectiva del departamento, nuestro rol es de mano amiga para con los inmigrantes en términos de asegurarnos que ningún menor y ninguna persona adulta mayor quede abandonada involuntariamente porque su familia ha tenido que ser extraditada o arrestada bajo estas premisas del gobernador”, respondió Roig.

De la misma forma, Rivera Schatz preguntó a Héctor Vázquez Muñiz, designado secretario del DRD cuál será su proceder en el tema de las peleas de gallos. “En el caso de los gallos eso pertenece a una división del DRD que es las comisiones. Lo más importante es tener una buena comunicación con los galleros, somos un ente de supervisión y entiendo son 69 galleras al presente. Dándole la importancia que amerita”, contestó Vázquez.

Por otra parte, en su turno como deponente Ciary Y. Pérez Peña, designada como secretaria del Departamento de la Vivienda afirmó que su enfoque será la eliminación de la burocracia en los procesos de la agencia. “Reconociendo la coyuntura histórica en la que vivimos, donde la urgencia en el servicio apremia. Especialmente para aquellos quienes continúan arrastrando los estragos del impacto de múltiples desastres naturales y enfrentan retos en obtener viviendas seguras y asequibles”, dijo la nominada quien fungió como directora regional del DV y el programa bajo la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario- Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).

La presidenta de la comisión de Vivienda y Bienestar Social, la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, preguntó a la deponente sobre los planes para la reconstrucción de viviendas que fueron afectados por terremotos y huracanes. “Es crucial. Dentro del fondo de CDBG-DR, tenemos un programa que es el programa de R3, y dentro del fondo de mitigación, tenemos otro programa que es el Single Family. El programa de R3, entraron al programa, 12,491 familias que solicitaron ayuda ya fuera para preparación, reconstrucción o relocalización. De estas, 6,786 fueron viviendas que fueron a la reconstrucción y a la reparación. Y tenemos en la actualidad 3,381 vales de personas para adquirir su propiedad. Estamos manejando el balance restante para cubrirlos”, respondió Pérez.

A preguntas de la senadora Barlucea sobre el total de toldos azules en las viviendas al presente, la deponente detalló que hay “1,857 viviendas con toldos azules, el DV esta atendiendo 909 en proceso y 948 fueron completadas”. Igualmente, sobre los vouchers aprobados bajo el programa de Sección 8 la deponente indicó que “son como 12 mil familias. Un total de 686 vouchers disponibles para ser entregados estos próximos meses”.

A preguntas del senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González sobre títulos de propiedad, la designada respondió que “el interés de nosotros es buscar que esas agencias transfieran esos terrenos al Departamento de la Vivienda para poder ampliar el mercado de parcelas y ampliar la entrega de títulos de propiedad”.

De otro lado, la senadora Wanda Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional preguntó a la nominada al Departamento de Familia sobre cómo trabajará los casos de abandono de niños y su adopción.

“El número de casos ha ascendido a 130. En un lapso de una semana teníamos 30 adicionales. Desde entonces, junto con la administradora de ADFAN, hemos estado trabajando un plan concreto para atender eso. Tengo que decir que esos 160 casos, que identificamos en esa primera o segunda semana, están todos bajo investigación”, detalló Roig Fuertes.

Igualmente, a preguntas de la senadora sobre los procesos de licenciamiento en la agencia, Roig respondió que el Departamento tiene una situación de escasez de personas en todas sus áreas. “Así que el área de licenciamiento no es la excepción. Ya estamos encaminando a reunirnos, para ver de qué manera podemos promover que venir a trabajar en el Departamento de la Familia es una experiencia grata y buena, donde se practican todos los elementos del trabajo social con integridad y con respeto, y valiéndose la justicia social y el respeto a la dignidad de todo ser humano”, sostuvo la designada.

En su turno, el senador Jeison Rosa Ramos, presidente de la Comisión de Agricultura indicó que recibió varias ponencias de organizaciones relacionadas con la agricultura a favor de la nominación de Rivera. El senador preguntó al deponente sobre la propuesta para la creación de la oficina de asuntos económicos y estadísticas en qué consiste.

El designado Rivera, indicó que tienen que ayudar a los agricultores a planificar. “Por mi experiencia federal, no se toman decisiones sin los datos, sin la evidencia, sin los análisis de los precios, las condiciones de mercado. Así que, qué es lo correcto como secretario para no estar ciego, tengo que tener una oficina de asuntos económicos y estadísticos que me ayuda a determinar cómo puedo planificar correctamente”, añadió Rivera quien, desde enero de 2021 es director de distrito para Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas de la Administración Federal de Pequeños Negocios.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes que preside el senador Rafael Santos Ortíz, preguntó al designado del DRD por las facilidades deportivas que no se han construido luego del Huracán María. “Sobre facilidades deportivas. 43 en construcción, cinco deben inaugurar en los próximos dos meses”, expresó el deponente.