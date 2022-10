Senador radica medida para despenalizar a convictos por posesión simple de marihuana

Con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de indultar a los convictos federales por la posesión simple de marihuana, el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot, radicó este martes el Proyecto del Senado 1042 para despenalizar y descriminalizar el uso personal del cannabis.

“El presidente Biden tuvo la valentía que a muchos les ha faltado aquí. Decir a lo alto que no hace sentido que existan penas por posesión simple de cannabis. En Puerto Rico se dio el paso para la medicalización, pero faltó valentía para despenalizar. Si estamos diciendo que el cannabis tiene beneficios médicos no es lógico criminalizar al que lo consume, es momento de cambiar esto”, manifestó Vargas Vidot en declaraciones escritas.

Explicó que la medida establecería una presunción no controvertible de consumo personal, siempre que dicha cantidad no sobrepase los cinco gramos, de esta manera despenalizando el uso personal. Esto persigue que no se acuse a una persona por distribución, y a su vez establece un número mínimo para diferenciar el consumo personal y la distribución.

"Lo más importante es limpiarle ese récord a estas personas, para que puedan superarse", sostiene abogada y activista.

Según datos del perfil de la población confinada publicado por el Departamento de Corrección (DCR) en 2019, el 65% de los confinados tiene uso problemático de drogas en la cárcel, resultando en alrededor de 5,000 personas de un total de 7,000. El mismo reporte del DCR señala que 8% de los hombres y 11% de las mujeres comenzaron a utilizar sustancias cuando entraron a prisión.

“Sin duda, estas cifras reflejan un problema de disponibilidad de sustancias dentro de las instituciones carcelarias del país. De forma que, personas que reportan que no eran usuarias de sustancias previo a la convicción, inician este proceso de consumo y adicción dentro de la institución. Para aquellas personas que ya combatían la enfermedad de la adicción a drogas al entrar al sistema penal, la condición recrudece dentro de la misma”, sostuvo el legislador independiente.

Emplaza al gobernador.

Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó que no estará acatando la orden ejecutiva en Puerto Rico, ya que, según él, los datos del DCR revelan que no hay ningún confinado por posesión de marihuana en la Isla.

“Ya el gobernador dijo que no dará paso a la orden ejecutiva, careciendo de voluntad y valentía de tomar un paso importante para la justicia. Es estadísticamente imposible conocer el número de confinados por posesión simple de marihuana, pues al llegar a Corrección le dicen la ley que violentó, no la droga específica. Ahora la pregunta es, ¿quién tendrá la valentía de unirse conmigo y darle paso a esto en Puerto Rico?”, levantó Vargas Vidot.

El senador independiente ha sido el primero en traer a la mesa eliminar toda penalidad establecida contra cualquier persona por la posesión simple de una sustancia controlada con el Proyecto del Senado 912 en el 2018, y aunque esta nueva medida es enfocada en marihuana, el senador enfatizó su deseo de despenalizar el uso simple de todas las drogas.

“Aun cuando la meta debe ser la despenalización de todas las drogas, como ya lo han realizado diversas jurisdicciones de avanzada con éxito, con esta propuesta adelantamos la despenalización del cannabis o marihuana, dando el primer paso en esa dirección”, expresó el también salubrista.