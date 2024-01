Sentencian a un año de libertad a prueba a madre de menor con autismo abusada por su padrastro

El juez Fernando J. Chalas González sentenció este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas a Ana Castro Leduc, madre de una menor con autismo que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.

Castro cualificó para cumplir un año en un programa de desvío en el que se le requiere recibir tratamientos de salud mental y también en el programa de Convivencia sin Violencia.

Una de las condiciones impuestas por el juez es que la mujer no podrá acercarse a su hija.

Castro hizo alegación de culpabilidad por el delito de negligencia, en su modalidad de tentativa, el pasado 11 de octubre de 2023.

En julio del 2022, las fiscales Rocío Gracia y Franceline Rivera presentaron cargos de agresión sexual y maltrato contra Carlos A. Soto Rivera, padrastro de la menor con trastorno del espectro autista severo, que resultó embarazada tras el patrón de abuso sexual al que fue sometida desde los 10 años.

Alegó que no se dio cuenta del embarazo de la niña y que "después de un tiempo no me la daban".

En el mes de marzo del presente año, el juez Edwin Flores Sellés sentenció al padrastro de la menor a cumplir 40 años en prisión.

Las fiscales, adscritas a la Fiscalía de Caguas del Departamento de Justicia, también formularon un cargo de negligencia en virtud de la Ley para la Seguridad Bienestar y Protección de Menores contra la madre de la menor. Inicialmente, Castro Leduc aseguró desconocer que su hija era víctima de abuso por parte de su pareja.

La defensa de la mujer había solicitado la evaluación de un perito al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal para comprobar si esta tenía la capacidad mental para enfrentar el proceso judicial en su contra. Tras ser evaluada, la jueza Sylkia Carballo Nogueras determinó que Castro Leduc es procesable.