Sentencian hoy a “El Cano” Delgado

Más de dos años después de declararse culpable, el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, será sentenciado este miércoles, a las 2:30 p.m., en el Tribunal Federal.

"El Cano" renunció a la alcaldía el 30 de noviembre de 2021 y el 1 de diciembre, se declaró culpable de un cargo de conspiración, por recibir alegados sobornos de empresarios a cambio de contratos con el municipio.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Cataño mil disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño", sostuvo Delgado en declaraciones escritas, cuando renunció.

"Había un código de lealtad", dijo durante su testimonio en el juicio contra Ángel Pérez.

Sin embargo, el político comenzó a cooperar con las autoridades federales mucho antes. Cuando testificó contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, "El Cano" dijo que desde 2019 escuchaba rumores de la investigación en su contra y en el 2020, cuando tomaron más fuerza, decidió ir por su cuenta al Negociado de Investigaciones Federales (FBI).

Como parte de su cooperación, Delgado habría grabado a los empresarios Oscar Santamaría, Mario Villegas, José Bou y Raymond Rodríguez. Mientras grababa, recibía los sobornos y luego los entregaba al FBI.

De hecho, como parte de la evidencia contra Villegas, el Departamento de Justicia Federal publicó una imagen de $70,000 en efectivo que el empresario le entregó a "El Cano", en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida. El dinero se entregó a cambio de contratos con el municipio. Villegas, codueño de JR Asphalt, se declaró culpable y en febrero de 2023, fue sentenciado a tres años y 10 meses de cárcel.

"El Cano" se enfrenta a un máximo de 5 años. Su vista de sentencia fue originalmente señalada para el 8 de marzo de 2022, pero fue pospuesta en múltiples ocasiones.