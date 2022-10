Presidente Joe Biden rumbo a Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill, visitarán Puerto Rico este lunes para evaluar los daños ocasionados por el huracán Fiona.

El Air Force One salió a eso de las 10:40 a.m. de la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Maryland y se espera que aterrice a eso de las 2:00 p.m. en el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce. En este caso, se trata de un avión más pequeño que el usualmente transporta al presidente, porque la pista del mencionado aeropuerto no es suficientemente larga para el despegue de un 747.

Viajo a Puerto Rico porque no han sido bien atendidos. Han tratado desesperadamente de recuperarse del último huracán (María). Quiero ver el estado de los asuntos hoy y asegurarme de que hagamos todo lo que podemos Biden a periodistas antes de salir hacia Puerto Rico

Joe Biden aterrizará en la tarde en el aeropuerto Mercedita, en Ponce.

Según se indicó, el presidente anunciará $60 millones en fondos a través de la Ley Bipartita de Infraestructura para la construcción de diques, fortalecer muros contra inundaciones y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.

Te puede interesar: Presidentes que han visitado Puerto Rico

El presidente se expresó el domingo a través de su cuenta de Twitter. "Jill y yo viajaremos esta semana a Puerto Rico y Florida para reunirnos con familias y funcionarios locales que se han visto afectados por el huracán Fiona y el huracán Ian", dijo.

Esta no es solo una crisis en Florida, en Carolina del Sur o en Puerto Rico. Es una crisis de Estados Unidos. Haremos todo lo posible para que estas comunidades se recuperen. Presidente Joe Biden

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), anunció que restringirá el espacio aéreo sobre gran parte de Puerto Rico debido a la visita. Según el aviso, la restricción temporal aérea (TFR, en inglés) será de un radio de 30 millas alrededor del aeropuerto Mercedita de Ponce. Allí se espera que el avión presidencial aterrice.

El espacio aéreo será cerrado de 12:45 p.m. a 6:00 p.m., lo que significa que, durante ese tiempo, ningún piloto puede operar una aeronave en las áreas cubiertas con excepción de las aeronaves militares que apoyen al servicio secreto de Estados Unidos, ambulancias aéreas y algunos vuelos de carga previamente aprobados.

El gobernador Pedro Pierluisi, escribió en sus redes sociales que Biden llegará en la tarde del lunes y que aprovechará la visita para "proveerle una actualización de lo esfuerzos de recuperación junto al equipo de respuesta de emergencia de nuestro gobierno".

Biden viajará el miércoles al estado de Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian.

Exigen respuestas de las agencias y repasan las millonarias pérdidas que hubo en sus pueblos.

Explicó que Biden llegaría a Puerto Rico en la tarde de este lunes.