Sigue la lucha del magisterio: convocan protestas para este miércoles

Las organizaciones de maestros que componen el Frente Amplio en la Defensa de la Educación Pública (FADEP), anunciaron que este miércoles habrán otras actividades de protesta para exigir justicia salarial.

“Las maestras y los maestros están de pie y los miles que se tomaron las calles del Viejo San Juan, regresarán este miércoles, junto a muchos más, mientras las presidentas de nuestras tres uniones visiten la Fortaleza en respuesta a la invitación que nos hiciera el licenciado Yamil Ayala, asesor del gobernador, reunión coordinada desde el pasado 2 de febrero. La invitación al gobernador está hecha desde la tarde de la caravana, lo esperamos en la reunión”, dijo Migdalia Santiago, presidenta del Grupo Magisterial EDUCAMOS.

La invitación para la marcha comienza a partir de las 8:00 am en el Parque Luis Muñoz Rivera. A las 9:00 am caminarán hasta La Fortaleza.

"Están dando lo mejor de ellos y ellos (el gobierno) están ahí, haciendo nada, porque no les pagan lo que deberían", dijo uno de los menores.

Esta convocatoria coincide con la anunciada por el Sindicato de Bomberos, quienes llegarán con sus reclamos de aumento salarial a La Fortaleza.

Por su parte, Liza Fournier, presidenta de UNETE, mencionó que el objetivo es conocer el estatus de los 3 proyectos ante la legislatura que se relacionan con el magisterio.

Estos son el Proyecto de la Cámara 1136 que condiciona la emisión de bonos a que no se congelen las pensiones del magisterio activo, el Proyecto de la Cámara 513 que pretende aumentar el salario base del magisterio a $2,700 y el Proyecto del Senado 573 para el pago adeudado desde el 2009 y pago recurrente de ahora en adelante de la carrera magisterial.

"Vamos a tomar las calles", advierten líderes.

Además, anunciaron que se mantendrán las manifestaciones frente a las escuelas en diversas horas del día y se convocará a las comunidades escolares y a todo el país a realizar cacerolazos todas las noches del 7 al 11 de febrero a las 8:00 pm

"Convocamos al país a que el martes protestemos en las escuelas, el jueves realicemos un Llamatón a la Cámara y el Senado, desde las 8:00 de la mañana, exigiendo que se aprueben, de una vez y por todas, los proyectos legislativos. Para el viernes, 11 febrero, desde las 3:30 de la tarde nos convocamos a estar en todas las alcaldías del país. Estaremos emplazando a los alcaldes, alcaldesas y a las asambleas legislativas municipales para que aprueben resoluciones a favor del retiro digno, justicia salarial y exigiendo se involucren en nuestra exigencia para que los legisladores y el ejecutivo le cumplan al magisterio”, expresó Nos informa la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

"El sueldo no me da... me quedo en negativo siempre".