Siguen en pie los días sin IVU en preparación para la temporada de huracanes

A pesar de la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a darle paso a la ley que exime del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para la compra de artículos para la temporada de huracanes, el autor de la medida, Ángel Matos García, aseguró el jueves que el plan sigue inalterado.

“El Gobierno de Puerto Rico ha manifestado en reiteradas ocasiones que el próximo 17, 18 y 19 de junio se llevará a cabo el fin de semana sin IVU para los artículos listados en preparación para la temporada de huracanes, según lo dispone la Ley 20 del 2022 de nuestra autoría. Me reitero que este evento se va a celebrar y le solicito a la comunidad empresarial a continuar con sus preparativos para esta venta. Al DACO que continúe vigilante a los inescrupulosos que aumentan los precios en detrimento del consumidor”, dijo Matos García en declaraciones escritas.

El asesor general de la Junta de Control Fiscal, Jaime El Koury rechazó nuevamente la Ley 20 de 2022, la cual establece un periodo de compra sin el pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de artículos para la temporada de huracanes.

Según El Koury, en la carta enviada el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, el Gobierno no envió la reprogramación de los fondos que van a sustituir la pérdida de ingresos que representa la medida.

“Debido a que la Junta no ha recibido una solicitud de, y no ha certificado tal reprogramación, la Ley 20 viola la Sección 204 de PROMESA y no puede ser implementado en este momento. En consecuencia, tenga en cuenta que debido a que la Ley 20 requiere una reprogramación, a menos y hasta que esa solicitud de reprogramación se haga y sea certificada por la Junta como no inconsistente con el Plan Fiscal, Ley 20 no podrá implementarse”, escribió El Koury en su carta.

“Sin embargo, dadas las circunstancias y el apoyo de la Junta para la preparación de los residentes de Puerto Rico para el paso del huracán, si AAFAF desea hacer una solicitud de reprogramación para pagar los costos del año fiscal en curso de la Ley 20, la Junta de Supervisión considerará tal solicitud y proporcionar su determinación con prontitud. Si la AAFAF tiene la intención de hacer tal solicitud, la Supervisión La Junta pide que se haga lo antes posible. Si se aprueba la solicitud de reprogramación, La Junta está preparada para reconsiderar su decisión del 24 de mayo de 2022 de que la Determinación es inconsistente con el Plan Fiscal y no pudo ser aprobado”, añadió.