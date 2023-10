Simulacro “Shake Out” es este jueves a las 10am

Las agencias de seguridad y manejo de emergencias, así como la Rid Sísmica de Puerto Rico y la Asociación de Radiodifusores, realizarán este jueves, a las 10am, el simulacro de terremoto conocido como "Shake Out".

El ejercicio de práctica se celebra en Puerto Rico hace 12 años con el propósito de educar a la población sobre qué hacer si ocurriera un evento sísmico, así como corroborar la eficacia del sistema de alerta de emergencias, la comunicación interagencial y comunitaria, así como la movilización de las diversas agencias de respuesta inmediata y comprobar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés) de los medios de comunicación electrónica, tales como emisoras de radio, televisión, cable y satélite.

Como es costumbre, los medios interrumpirán su programación para enviar la señal de alerta de terremoto. Allá en sus hogares o lugar de trabajo, nuestra población puede participar agachándose, cubriéndose y sujetándose.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre (NMEAD), Nino Correa Filomeno, destacó que “para los terremotos, no hay temporada. Como hemos visto y vivido, pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que todo el año debemos tener nuestros planes de emergencia individuales, familiares y comunitarios listos. Esta práctica del Shake Out es necesaria para crear conciencia sísmica y no bajar la guardia en cuanto a nuestros planes”.

Por su parte, el director de la RSPR, Víctor Huérfano, indicó: “La Red Sísmica de Puerto Rico exhorta a todas las agencias, la comunidad y el público en general a participar de este importante ejercicio. Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento y lo único que puede marcar la diferencia entre salir adelante o ser afectados es la preparación. El ejercicio del Shake Out, junto con los planes familiares, nos pueden ayudar a minimizar los efectos de un terremoto en nuestra isla. Practicando, podemos mantener la calma y reaccionar con prontitud. Claro está que, previamente hemos tenido que preparar nuestros hogares, lugares de trabajo, entre otros, tal que se minimice los efectos no estructurales. Por eso, invitamos a la población a participar del ejercicio de terremotos, el Gran Puerto Rico Shake Out”.

El meteorólogo y coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, destacó la importancia de ser parte de este ejercicio.

“Participar en el ejercicio sísmico del Gran Shake Out de Puerto Rico no es un solo un ejercicio de preparación; es un compromiso con la seguridad y resiliencia de nuestra comunidad. Al unirnos en este evento, reforzamos la importancia de estar listos para lo inesperado y enviamos un mensaje poderoso de que estamos decididos a proteger a nuestras familias, vecinos y a las futuras generaciones del impacto de los terremotos”, recalcó Morales.

Mientras, el coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA, Orlando Olivera, enfatizó que, “junto a nuestros colaboradores, trabajamos para crear consciencia en nuestras comunidades acerca de cómo responder ante un terremoto. Incluya a las personas mayores en sus planes, pues quizás necesiten asistencia para prepararse. Recuerde, tome control de su preparación en tres pasos: Evalúe sus necesidades; Haga un plan; e Involucre a su red de apoyo. Visite www.listo.gov y obtenga más información”.

Mientras, el presidente del Comité Estatal de Comunicaciones de Emergencias/EAS-Puerto Rico (SECC/EAS-PR), Osvaldo Torres, enfatizó que “el EAS es una herramienta esencial de aviso ante situaciones de emergencia que pueden amenazar la vida, pero el plan de ejecución a nivel personal, familiar y corporativo es crucial ante ese aviso. Hoy en día el planeta Tierra gime, y lo vemos en todos los aspectos con amenazas de tormentas, huracanes, calor excesivo, volcanes y terremotos en todo el mundo. No podemos evitarlo y/o anticiparlo, pero sí podemos prepararnos y tener un plan de ejecución ante un aviso por causa de un terremoto. Aprovechemos el ejercicio de Shake Out y los avisos para practicar esos planes y protocolos personales, familiares y corporativos”.

El secretario del DSP, Alexis Torres, destacó que el DSP, a través de todos sus Negociados, fomenta adiestramientos continuos para los primeros respondedores de Puerto Rico para atender emergencias como un terremoto, como lo hicieron en el área sur de la isla en enero de 2020.

“En los últimos años, hemos aprendido a estar listos en caso de una emergencia como un terremoto y tsunami. Sabemos que un terremoto no avisa y el plan familiar es clave para salvar vidas. Exhorto a la comunidad a participar activamente del Shake Out”, sostuvo Torres.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, Eric Toro, agregó: “al igual que en años anteriores, todos los integrantes de la Asociación cooperan en la transmisión de los anuncios de estos simulacros y siempre estamos muy dispuestos a ayudar a promoverlo para motivar la mayor participación posible. Alertar y mantener bien informada a las comunidades que servimos, es nuestra razón de ser”.

El ejercicio del Shake Out es coordinado por la Red Sísmica de Puerto Rico en colaboración el NMEAD, FEMA, SECC/EAS-PR, SNM y la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico.