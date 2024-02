Sin avanzar investigación de atentado contra Eliezer Molina y su familia

El coronel Roberto Rivera dijo en la mañana de este martes que la investigación del tiroteo contra la residencia del ambientalista, Eliezer Molina, no ha podido avanzar, en parte, por la falta de material fílmico.

"Ha sido un caso bien complicado. No hay muchas cámaras. Solamente teníamos la descripción de un vehículo que se ocupó. No podíamos decir en esencia que es ese vehículo [el vinculado]. Ese vehículo se sometió a unos análisis periciales y demás. Así que la División de Crímenes Mayores está trabajando con ese caso", informó Rivera en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Han bajado nombres de sospechosos, pero la realidad es que dar, y poder decir vamos a estar próximos a esclarecer, a consultar con un fiscal, esa parte no se ha dado. De verdad que ha sido bien difícil. Él se ha mantenido todo el tiempo notificado del avance de la investigación, y toda la información que él ha ofrecido se ha corroborado al centavo", añadió.

Denuncia que las autoridades han dilatado la investigación “pasándose la papa caliente”.

Como parte de la investigación, la Policía llegó a ocupar en Añasco un vehículo podría estar vinculado al tiroteo. Se trata de un Mitsubishi Mirage verde.

La teniente Karina Ojeda de la División de Crímenes Mayores, aseguró a Hoy Día Puerto Rico en ese momento que la investigación "está adelantada".

"Tenemos la investigación bastante adelantada. Se están entrevistando personas, al igual que se están ocupando cámaras de video aledañas al lugar de los hechos", reveló Ojeda.

Como posible móvil, las autoridades indagan si un incidente entre el candidato al Senado y otra persona habría sido el detonante.

Molina había advertido que realizaría un arresto ciudadano si las autoridades no capturaban pronto a los sospechosos. Aseguró que ya tiene a los individuos identificados, a quienes describió como "altamente armados" y "ligados a muchas personas".

El tiroteo ocurrió a eso de las 11:27pm del 25 de enero. Molina y su familia se encontraban dentro de la residencia al momento de los hechos.

Dispararon desde un vehículo en movimiento.