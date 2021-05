Sin fecha el Departamento de Salud para el hospital de Vieques

El Departamento de Salud no tiene fecha estimada para que los viequenses cuenten al fin con un hospital, trascendió este martes en la vista pública que realizaba el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera en la que investigan las razones por las que el municipio de Vieques y la agencia dejaron abandonados medicamentos, materiales y equipo médico en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de dicho municipio luego de su cierre tras el paso del huracán María.

“Es inconcebible, inaudito y vergonzoso que el Departamento de Salud no tenga una fecha pautada para que los viequenses tengan un hospital al que acudir. Pero lo más vergonzoso es que el propio Departamento aceptó que la pasada administración dejó al margen la situación del hospital de Vieques y no fue hasta ahora, con el Dr. Mellado, que se están haciendo las gestiones para comenzar el proceso de reconstrucción del CDT que cerró luego del paso del huracán María. Mientras el Departamento de Salud se quedó al margen por tres años los viequenses no tenían y siguen sin hospital”, destacó el senador.

A preguntas del presidente de la Comisión Rubén Soto, el secretario auxiliar de Servicios Médicos del Departamento de Salud, Víctor Diaz Guzmán, quien estuvo en representación del secretario Carlos Mellado, respondió que no hay fecha exacta para que los viequenses tengan un CDT.

En relación con el inventario que tenía el CDT al momento de su cierre, Diaz Guzmán explicó que luego del huracán María los servicios del CDT fueron relocalizados en una facilidad temporera y que el Departamento sacó todos los medicamentos, equipos y materiales que se pudieran utilizar y que cupieran en la facilidad temporera.

“Luego de ello, -relocalizar los medicamentos y materiales-, FEMA dio instrucciones de que a dicha facilidad no se podía entrar por alegados problemas estructurales y de higiene. Desde ese momento, el lugar ha permanecido cerrado y con seguridad”, añadió.

Soto Rivera le otorgó cinco días calendario al Departamento de Salud para que presente el inventario realizado antes y después del huracán María para conocer si el equipo está completo o si ha desaparecido algo.

Por su parte, el alcalde de Vieques, José Corcino, precisó que, aunque el municipio es el propietario del edificio donde se encuentra el antiguo CDT, la propiedad que se encuentra dentro del hospital pertenece al Departamento de Salud.

“La propiedad existente dentro del hospital pertenece al Departamento de Salud y es responsabilidad su reclamación y el manejo de la misma. Estamos desprovistos de información esencial y solicitada de los propietarios de dicha propiedad mueble que es el Departamento de Salud”, añadió.

A preguntas del presidente de la Comisión, el alcalde de Vieques señaló que los daños al edificio fueron reclamados a FEMA por el ayuntamiento y que le ha preguntado personalmente al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, si el Departamento realizó alguna reclamación a FEMA por concepto de daños a la propiedad que aún permanece dentro del edificio

“Al día de hoy aún estamos en la espera de estas interrogantes y el municipio de Vieques desconoce si el Departamento de Salud realizó o realizará dicha reclamación”, recalcó.

