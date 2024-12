Sin fondos federales el Departamento de la Familia para atender a adultos mayores

La secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, dijo este miércoles en la vista de transición que no cuentan con fondos federales disponibles para atender a los adultos mayores.

“A mí me sorprendió enterarme de que no había fondos federales para estos programas porque trabajando para la oficina de la comisionada residente si he visto muchos ‘grants’ (asignaciones en bloque) que están disponibles, pero son competitivos que hay que ir a pedir”, sostuvo en conferencia de prensa la licenciada Verónica Ferraiouli Hornedo, integrante del Comité de Transición.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ferraiouli aseguró que van a procurar adiestrar a los funcionarios de la nueva administración en el funcionamiento de los fondos federales disponibles y cómo solicitarlos.

Sobre la posibilidad de que a través de los programas de Medicare, que en los estados cubre los costos de cuido prolongado y hospicios, Ferraiouli mencionó que la cantidad de fondos federales para cuido prolongado es de alrededor de $800 millones.

También que como parte del Plan de Gobierno de Jenniffer González Colón, el Departamento de la Familia establecerá por reglamento un proceso administrativo para delinear la aportación por familiar al cuido del adulto mayor.

A esto Troche indicó que "está en el tintero" la posibilidad de establecer una legislación similar a lo que ocurre en ASUME con menores para adultos mayores.

"Vamos a tener que ser mucho más estrictos en las medidas que se adoptan para asegurar que nuestros adultos mayores con familias sean atendidos”, añadió.