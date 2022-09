Sin gasolina muchas estaciones, denuncia Dr. Diésel

Mark Gotay, mejor conocido como "Dr. Diésel", denunció este jueves la alegada escasez de combustible en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona.

“En la calle no hay diésel. La calle me dice a mí que no hay diésel. Anoche yo estuve hasta la 1:30 de la mañana buscando el combustible diésely y en la calle, los puestos de gasolina no tienen diésel. ¿Dónde está el diésel?", denunció en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Dr. Diésel está sin diésel. ¿Dónde está el diésel? Yo quiero saber, porque tengo aquí a hospitales, tengo al mismo gobierno sin combustible, tengo a negocios, tengo a residencias, tengo a égidas, tengo a personas mayores que necesitan el combustible para la planta de su casa, y no hay diésel", añadió.

Se registran kilométricas filas para comprar gasolina.

El pasado 16 de septiembre, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, indicó a Día a Día por Telemundo, que había gasolina suficiente para suplir la demanda con el paso del huracán.

"En Puerto Rico hay abasto para más de 45, 60 días”, aseguró Vélez.

Ciudadanos han hecho largas filas para abastecerse de gasolina, en momentos en que la gran mayoría del país aún permanece sin el servicio de energía eléctrica.