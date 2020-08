Sin mayor problemas segundo día del proceso de votos adelantados, según el PNP

La Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María D. Santiago, comunicó en la tarde del domingo que el segundo día del proceso de voto adelantado se llevó a cabo sin mayores contratiempos.

Se recolectaron los votos de las personas registradas en las listas de Voto Adelantado a Domicilio. Estos son electores con impedimentos de movilidad o encamados. Según la Comisión de Primarias del PNP, hubo más de 3,000 solicitudes de voto a domicilio.

“Ayer al ver las fallas que hubo en la preparación de maletines de voto adelantado, fortalizamos la plantilla con funcionarios adicionales para revisar y sacar los maletines de voto a domicilio con todos los materiales necesarios y adicionales en caso de que hagan falta”, expresó Santiago en declaraciones escritas.

Lo adjudican a la falta de recursos económicos de la CEE.

El viernes, 7 de agosto de 2020 se administrará el voto adelantado de confinados en las diferentes instituciones penales de la Isla.

El sábado, día donde se suponía votaran electores registrados en las listas de voto adelantado, trascendió que, por varias razones, hubo personas que no pudieron votar. Con relación a este asunto, la Comisionada Electoral aseguró que estas personas estarán en una lista preferencial para la primaria del 9 de agosto.

“Todo elector puede tener la seguridad y confianza que la CEE le garantizará el acceso a ejercer su derecho al voto. Exhortamos a todo elector que solicitó voto adelantado a acudir a votar el domingo, 9 de agosto de 2020. Todo elector adelantado que llegue al Centro de Votación debe acudir a la Sub junta de Unidad y decir que solicitó voto adelantado. La Sub Junta de Unidad revisará una lista de electores que no pudieron votar adelantado para referirlos a su colegio de votación a votar con prioridad (Artículo 9.41 de Ley 58-2020)”.

De no aparecer en la lista de los electores de voto adelantado se referirán al colegio de añadido a mano. El colegio de añadido a mano es una medida para garantizar el voto a todo elector que afirme que tiene derecho, pero por alguna razón no aparece en la lista de votación, dijo la funcionaria.

Santiago dijo que mañana lunes se revisarán todos los maletines de colegios de voto adelantado, todos los incidentes, se calculará cuántos electores de voto adelantado votaron, y cuántos faltaron por votar.

