Sin precisar cuántas personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en Puerto Rico

El secretario designado del Departamento de Salud (DS), doctor Carlos Mellado López, no pudo precisar el viernes cuántas personas han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico desde el inicio de las fases de vacunación.

“De ahí yo no te puedo especificar porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo cien mil vacunas que están guardadas. De esas cien mil vacunas corresponden a la segunda dosis, que son 41,450 de la segunda dosis. El segundo restante es de la misión que tiene la Guardia Nacional con las égidas que comenzó el día de ayer (jueves); y de ahí tenemos otras dosis que todavía no se pueden entregar. ¿Por qué? Porque si se entregan este fin de semana y no hay actividad de vacunación, se puede dañar la vacuna”, dijo Mellado López a preguntas de la prensa.

Más adelante dijo: “A eso tú le restas esa cantidad pues, eso es lo que hemos vacunado”.

Cuestionado si el número de 235 mil personas es el número correcto de personas vacunadas, Mellado López contestó “no, un poco más. Nosotros tenemos 41 mil dosis guardadas de la segunda dosis que comienza la semana que viene”.

El número de 235,617 responde al total de personas que fueron vacunadas y sus datos fueron ingresados manualmente ante el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

En síntesis, el designado titular de Salud informó que a la Isla llegan semanalmente 20 mil dosis de la vacuna de Moderna y 21,450 de Pfizer.

Hasta el momento Puerto Rico ha recibido 459,150 dosis de vacunas, de las cuales se han distribuido 351,680.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.