Sixto George alega que Anthony Maceira dijo “cuatro embustes”

El ex Secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, regresó este miércoles como testigo principal de la fiscalía en el tercer día del juicio federal contra el productor Sixto Díaz Colón, conocido como Sixto George.

Los audios que fueron filtrados el martes -de conversaciones entre el testigo y el acusado- fueron presentados durante la mañana en el tribunal. El abogado de defensa levantó bandera, advirtiendo que las grabaciones no se entienden. El juez Francisco Besosa entonces, aclaró que el jurado tiene el beneficio de la transcripción, pero la prensa no lo tiene.

De lo que sí se entiende, en una conversación posterior a la publicación del chat de Telegram, Maceira reitera estar muy asustado. "Yo no vine al gobierno a esto", le dijo a Díaz Colón. En otro momento, el productor le dice que Raulie Maldonado, el hijo del ex secretario de Hacienda, "está loco, muy molesto y que tiene más páginas del chat", por lo que exige los $300,000 a cambio de no revelarlas.

En sala, Maceira también reveló que Díaz Colón le dijo que Maldonado (hijo), conocía a un guardia de seguridad en la Fortaleza que alegaba que el esposo de Maria Palau, asesora del entonces gobernador, le llevaba marihuana a Ricardo Rosselló.

Maldonado estaría buscando evidencia para también hacer pública esa información, lo que nunca ocurrió.

SIXTO GEORGE ALEGA QUE MACEIRA MIENTE

Pese a que existe una orden de mordaza y el juez Besosa le llamó la atención el martes, este miércoles Sixto George hizo más declaraciones, antes de entrar al tribunal.

"Yo estoy ready desde el día uno, gracias a Dios", dijo el acusado.

"Si esto fuese verdad, yo hubiese alzado la mano... Me sorprende -con todo el respeto que merece este tribunal- me sorprende que no solamente Maceira diga cuatro embustes. Me sorprende que fiscalía lo sabía y siguieron adelante... Aquí en Puerto Rico se creen que la fiscalía es infalible ", sostuvo.

La defensa de Díaz Colón asegura que no hubo extorsión y que las grabaciones no evidencian que haya requerido dinero para sí o para otros, a cambio de publicar el contenido del chat de Telegram que finalmente, provocó la renuncia de sus integrantes, incluyendo el gobernador Ricardo Rosselló.

El ex secretario de Asuntos Públicos declara contra el productor. En sala, fiscales también alertaron sobre la publicación de audios.