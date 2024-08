Solicitan propuestas para proteger la cotorra puertorriqueña

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a través de su Negociado de Conservación de Hábitats y Biodiversidad, anunció la apertura de un nuevo proyecto para la conservación de la cotorra puertorriqueña (Amazona vittata), una especie emblemática y en peligro de extinción. Este proyecto forma parte de la subvención federal titulada Monitoring, Movement, and Management of Puerto Rican Non-Game Species for Wildlife Restoration (W-50).

El DRNA está solicitando propuestas de servicios profesionales para dos componentes claves de este proyecto, que buscan mejorar tanto la gestión genética de las poblaciones de cotorras como su cuidado y bienestar en cautiverio.

El primer componente del proyecto se centra en la mejora del programa de computadora “PopLink”, que es crucial para el manejo del linaje genético de las cotorras puertorriqueñas. Se busca modificar y modernizar este software para mejorar su compatibilidad, optimizar el almacenamiento y la entrada de datos y facilitar el rastreo de esfuerzos de cría y avistamientos de cotorras silvestres.

El segundo componente se enfoca en el cuidado veterinario y la compra de alimentos para las cotorras ubicadas en el Aviario José Vivaldi, en Arecibo. Se requiere la contratación de veterinarios certificados que puedan proporcionar cuidados especializados, incluyendo la prevención de enfermedades, tratamientos y cirugías, así como la compra de suministros necesarios para garantizar el bienestar de estas aves en cautiverio.

Este proyecto es un paso fundamental en los esfuerzos continuos por proteger y restaurar las poblaciones de la cotorra puertorriqueña. El DRNA invita a todas las personas y entidades con la experiencia necesaria a que participen en este proceso de propuestas y contribuyan a la conservación de una de las especies más valiosas.

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 15 de septiembre de 2024. Las propuestas deben ser enviadas en inglés y cumplir con los requisitos especificados en la convocatoria. Se recibirán hasta la fecha establecida a través del correo electrónico njimenez@drna.pr.gov. Las dudas también pueden ser dirigidas al mismo correo electrónico.

El Programa para la Conservación de la Cotorra Puertorriqueña es un proyecto del DRNA que lleva más de 35 años preservando la especie y aumentando sustancialmente su población a niveles no vistos por más de 60 años.

Para más detalles sobre los servicios solicitados y los requisitos para la presentación de propuestas, los interesados pueden acceder a la información detallada en la convocatoria oficial del DRNA.