Solo 31 escuelas bajo AEP abrirán la próxima semana

La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, que preside el representante Rafael “June” Rivera Ortega, realizó una vista pública en la que la directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Melitza López, reconoció que de 382 escuelas bajo su custodia, solo 31 abrirán la semana próxima.

A pesar del bajo número de escuelas listas para abrir, la AEP sometió documentación a la Comisión que indica que tienen 107 escuelas categorizadas como “verde”, que significa “listas para abrir”.

“La fecha límite establecida por la Rama Ejecutiva para inspeccionar todas las escuelas es el 24 de enero. Pero ni siquiera son consistentes con sus propios números. ¿Cómo es posible abrir solo 31 escuelas para la semana próxima cuando ya tienen 107 descritas como verdes? El problema de planificación continúa, y vamos a tener que seguir mirando más de cerca ese asunto. Es inaceptable y escandaloso todo esto”, aseguró Rivera Ortega en declaraciones escritas.

A preguntas del presidente de la Comisión en torno a las firmas que están inspeccionando las escuelas, la AEP manifestó que tienen dos compañías de ingenieros contratadas para las inspecciones y que en los próximos días estarán contratando compañías adicionales.

“Están tarde, y vuelve a aflorar el desastre de planificación. Me preocupa también que la directora ejecutiva de la AEP no haya podido mencionar en la vista pública el nombre de una sola de las dos firmas de ingenieros contratadas para realizar las inspecciones. Definitivamente, todas las escuelas públicas no estarán inspeccionadas para la fecha que el Departamento de Educación se comprometió”, agregó el legislador.

En la vista, López, dijo que no será hasta el 15 de febrero que van a estar inspeccionadas todas las escuelas, lo que, según el legislador, contradice las órdenes de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced para que se acelere el proceso. Durante el interrogatorio, la funcionaria tampoco pudo precisar el itinerario a seguirse para las inspecciones.

Además, el legislador dijo que López admitió en la vista que esa agencia no cuenta con fondos de emergencia para trabajar la reconstrucción de las escuelas adversamente afectadas por la secuencia sísmica y que tampoco existe un plan concreto para atender dichos planteles, hasta en tanto los seguros o la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) respondan, según les corresponda.

