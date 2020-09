Soto García se siente preparado para ejercer como Contralor

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, expresó este miércoles que se siente preparado para ejercer las funciones de Contralor de Puerto Rico.

Soto García se expresa tras ayer, martes, ser nominado al cargo por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“(Hace falta) una persona que dé una perspectiva totalmente diferente, más investigativa” a la Oficina del Contralor, dijo el secretario esta mañana por radio (WKAQ 580).

“Es un proceso de darle recursos a los auditores, que son los que realmente hacen las auditorias a los municipios y a las entidades del gobierno de Puerto Rico. Entre todas estas iniciativas que voy a llevar a cabo, está principalmente lograr fondos federales ante la pérdida de fondos que ha tenido esa oficina (del Contralor) durante estos últimos años”, dijo Soto García.

El secretario de Asuntos Públicos dijo que es integrante del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero en su rol como Contralor “va a señalar a quien sea y cuando sea, sin distinción de personas”.

La recomendación de la Gobernadora de Soto García como Contralor enfrenta oposición dentro del PNP, tanto en el Senado como en la Cámara, que tienen que pasar juicio sobre la designación para el cargo que tiene un término de 10 años.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Rosa M. Rodríguez Ramos, dijo en entrevista radial por NotiUno 1320 que ellos “apoyan un CPA” para dirigir la Oficina del Contralor. “No lo podríamos favorecer, a Osvaldo Soto García”.

Apoyo total de la Gobernadora a Soto García

Por su parte Vázquez Garced dijo el martes que tenía “que aclarar que esto no es un nombramiento que en nada tiene que ver con la política. Yo le dije al pueblo puertorriqueño que yo no soy una política tradicional. Y como no soy política tradicional tampoco tomo esas decisiones".

"Yo lo hice evaluando los méritos, lo que establece la ley de cuáles son los requisitos (para nombrar) a un Contralor de Puerto Rico, la experiencia, la trayectoria en el servicio público que tiene el señor Osvaldo Soto García, así que, como todos nosotros los que estamos en una agencia de gobierno, tenemos que tener un equipo de trabajo, así que él, al igual que todos los demás que nos encontramos aquí, tenemos un equipo de trabajo extraordinario de personas que conocen su trabajo y que como un trabajo en equipo, vamos a tomar las decisiones”, agregó.

