SPU exige garantías de seguridad para los trabajadores de Minillas

La Unión de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME exigió al Gobierno que los trabajadores del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, no regresen a laborar a las instalaciones hasta que se corrijan las fallas que ocurrieron durante el incendio en la azotea de la torre sur.

La presidenta de SPUPR, Jessica Martínez, denunció que durante el incendio, no se activaron las alarmas y que no desalojaron de inmediato al personal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

“Al ocurrir el incendio en la azotea del Edificio Sur no sonaron las alarmas, hubo una reunión de Servicio Generales y éstos no despacharon de inmediato al personal, aún sabiendo que estaba ocurriendo el incendio. Estas situaciones no debieron de ocurrir. Representan una violación a los protocolos de incendios. Gracias a Dios no hubo herido ni personas afectadas por el humo, ya que fue muy poco el humo que se coló por el área de las escaleras. Con la vida de las personas no se juega.” reaccionó Martínez.

La presidenta del SPUPR enfatizó en que la Unión estará al pendiente sobre cómo se trabaja para solucionar las fallas. “Estos edificios son viejos. Hay que tomar serias precauciones para mantener al día los protocolos y los equipos que ayudan a prevenir, detectar o evitar estas emergencias.”, finalizó.