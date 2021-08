Steven Piñeiro en busca de su medalla olímpica

El patinetero Steven Piñeiro se aproxima a cumplir su sueño olímpico, tras dos años de larga espera para estar en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La competencia de skateboarding estilo park será este jueves desde las 9:00 de la mañana de Japón (8:00 p.m. del miércoles de Puerto Rico).

El subcampeón mundial en los primeros Juegos Mundiales de Playa Catar 2019 de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) indicó que “de verdad estoy enfocado. Esto es una carrera de casi dos años aguantando todo. En mi vida no he tenido que aguantar tanto tiempo para prepararme para una competencia”.

El puertorriqueño estará compitiendo contra 19 deportistas de Brasil (3), Estados Unidos (3) España (2), Australia (2), Italia (2), Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Sudáfrica y Suecia.

“De verdad estuve practicando mucho. Muchos días. Pasé un montón de horas practicando. Sueños, lloriqueos y de todo”, describió el proceso de preparación el corredor de patineta.

Piñeiro tendrá tres intentos para ejecutar su mejor carrera de 45 segundos, que consiste en múltiples trucos de su elección. No hay sumatoria de puntuaciones. No tendrá trucos obligatorios en la modalidad park.

“Toda competencia, toda clasificatoria para llegar a este punto, sí me ha ayudado un montón. No es nada diferente de lo que he estado haciendo en mi vida con mi patineta”, dijo el atleta natural de Toa Baja.

“Mis rivales son personas con las que he corrido casi toda mi vida. Es mucha competencia. No es nada diferente. Yo sé lo que tengo que hacer. Estoy preparado mentalmente”, añadió el skater que se desconectó de las redes sociales como parte de su plan de enfoque.

Hace historia con el debut de patineta en los Juegos Olímpicos

Steven Piñero se convirtió en el primer skater en representar a Puerto Rico en un evento bajo el Movimiento Olímpico: I Juegos Mundiales de Playa. Estos juegos fueron organizados por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Fue el único puertorriqueño en ganar medalla, y de plata, en tan importante evento.

A su vez, se convierte en el primer puertorriqueño de la disciplina park en representar a la isla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su clasificación olímpica fue por escalafón y certificada por la “World Skater” el 6 de junio de 2021 con la posición 17. Este estará haciendo historia junto a su compañero Manny Santiago, quien competirá en “Street”.

