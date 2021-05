Com el lema “Sube el telón”, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció el regreso de público a sus salas de teatros con el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional 2021. El Festival se llevará a cabo de manera presencial del 14 de mayo hasta el 27 de junio 2021 en los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa. Esta edición contará con intérpretes de accesibilidad cultural y será dedicada a la actriz Belén Ríos.

“La celebración de este Festival representa un paso importantísimo para la recuperación de las artes escénicas, sus productores, directores, actores, asistentes técnicos y el público en general el regreso presencial a las tablas. Estamos entusiasmados con esta variada muestra de teatro luego de los cambios que se experimentaron en la edición del año pasado que tuvimos que llevarlo a un formato virtual debido al impacto de la pandemia de Covid-19. Pero este año sube de nuevo el telón”, expresó Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, sobre el evento en el que participan 48 profesionales de las artes escénicas, entre actores, diseñadores y directores.

En el Festival se rendirá un merecido homenaje a Belén Ríos, considerada una importantísima figura en el teatro de América Latina y Puerto Rico. Inició su carrera de la mano de Leopoldo Santiago, Myrna Casas y Dean Zayas, quien la invita a formar parte del la compañía Teatro del Sesenta. Cuenta con una extensa trayectoria en el teatro que incluye obras como Panorama Desde el Puente, Las Criadas, La Tía de Carlitos, Canto a Pablo Neruda, Puerto Rico Fua, Amor en el Caserío, Los Titingó de Juan Bobo, El Gran Pinche, La verdadera historia de Pedro Navaja y La farsa del amor compradito, entre muchas otras. También, se le reconoce su participación en proyectos para la División para la Educación de la Comunidad.

El Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional estrenará con la obra Amor al Cubo desde el 14 al 16 de mayo a las 7:00 pm en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. La obra cuenta con las actuaciones de Aria Mejías, José Eugenio Hernández y Camila Monclova. La pieza de Pilar Camarasa y Alexandra Delgado Martín es producida por la compañía Fondo y figura, Inc, y dirigida por Alexandra Delgado Martín.

La cartelera continuará con la obra No se lo digas por Zoom, que se presentará el viernes 28 y sábado 29 de mayo a las 7:30 pm, y el domingo 30 a las 5:00 pm en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. Wanda Sais, Linnette Torres, Cristina Soler y Fernando Tarrazo protagonizan esta obra de Ibelle C. Ayala, producida por Corillo Eventos Inc. y dirigida por José Manuel Díaz.

Así no era… de Dramaturgia Colectiva sube a escena del 10 al 13 junio a las 7:00 pm en el estacionamiento del Teatro Victoria Espinosa en Santurce. El elenco está compuesto por Heriberto Feliciano Rodríguez, Noelia Loiz, Yan Carlos Ramos, Melissa Orsini, Jorge Alexander, Ian Robles, André Pó Rodil y Gabriel Rivera. Así no era serٔá dirigida por Heriberto Feliciano y producida por La Bicicleta Inc.

La obra Las cosas extraordinarias de Duncan Macmillan se presenta el viernes 18 y sábado 19 junio a las 7:00 pm, y el domingo 20 de junio a las 5:30 pm en el Teatro Victoria Espinosa. La pieza cuenta con la actuación de Norwill Fragoso, dirigida por Ismanuel Rodríguez y producida por Tantai Teatro PR Corp.

El Festival culmina con Historia del zoo de Edward Albee y producida por Teatro Público. Los reconocidos actores Junior Álvarez y Ernesto Concepción, Jr. estarán en escena del 25 al 27 de junio en el Teatro Victoria Espinosa para esta obra dirigida por Ismanuel Rodríguez.

Durante el Festival seguirán las guías de prevención, tomando en cuenta las recomendaciones de distanciamiento, toma de temperatura, desinfectante de mano y el uso de mascarilla obligatorio para los asistentes.

Para más información sobre el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional 2021 puede escribir a teatros@icp.pr.gov

