“Superando la prueba más grande”: operan a Arcángel del corazón

El cantante boricua Arcángel reveló este martes en sus redes sociales que enfrentó nuevos problemas cardíacos y tuvo que ser operado del corazón.

En las imágenes que compartió deja ver una herida con el vendaje en el pecho y los electrodos conectados. También muestra en un video el cuarto en el que permanecía recluído y del cual se despidió tras ser dado de alta.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto. Tengo un corazón enfermo y malherido que apesar de todo se rehúsa a dejar de latir. Nuevamente el gran soberano Señor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo quedar mal", escribió en la publicación.

Cabe recordar que en septiembre de 2019 Arcángel fue hospitalizado después de sufrir un preinfarto.