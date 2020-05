Surima Quiñones alega violaciones en el proceso que la sacó del puesto de ADSEF

La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones dijo el miércoles desconocer los detalles de la investigación sobre la entrega de suministros a damnificados de los terremotos de enero pasado y que todavía no ha recibido la notificación oficial de su despido.

Esto, como consecuencia de una investigación interna del DF que concluyó que hubo un retraso en el manejo de suministros luego de los terremotos de principios de año por supuestos pedidos de la senadora, Evelyn Vázquez.

“Al día de hoy a mí me entrevistó un licenciado a principios de año. Salvo eso, nadie ha discutido conmigo el informe; yo no he visto el informe. Tampoco he recibido la carta que alegadamente me enviaron. Literalmente me he enterado de absolutamente todo en prensa. Aquí han violado lo que es el ‘due process’”, dijo Quiñones en entrevista radial (NotiUno).

La exfuncionaria da su versión y alega que la exsecretaria de la Familia la quería sacar porque le detuvo una mudanza.

Asimismo, alegó que se enteró de su despido por los medios de comunicación y que todavía la mañana del miércoles no había recibido una carta oficial de despido. Esto a pesar de que el secretario interino del DF, Eddie García, alegó se le envió la notificación por correo regular y certificado.

Por su parte, el secretario de la gobernación, Antonio Pabón indicó el lunes pasado que el despido de Quiñones fue revertido por Fortaleza, pues no se siguió el debido proceso.

“Esa determinación estuvo basada en que no se habían seguido los procedimientos establecidos y que no se había dado el debido proceso de ley. En la medida que se hubiera dado el debido proceso a esa determinación o amonestación, ya la secretaria no estaba (Andújar), le correspondía al nuevo secretario haber seguido el debido proceso de ley. Había que informarle a ella que tenía el derecho de participar del proceso de investigación. En la medida que ese derecho se hubiera concedido, la investigación iba a estar completa”, dijo Pabón a la prensa el lunes pasado.

Mientras tanto, Quiñones rechazó que hubiera gestionado alguna coordinación con la senadora, Evelyn Vázquez para la entrega de las ayudas. Asimismo, alegó que ella no participó de las entregas de suministros y que según le confirmaron, todo se hizo correctamente. Dijo que las dos empleadas designadas para eso, sometieron declaraciones juradas a esos efectos.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.