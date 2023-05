“Sus zapatos me quedan grandes”, Jorge Rivera Nieves se emociona al recordar a su padre

El ancla de Telenoticias, Jorge Rivera Nieves recibió este sábado un gran reconocimiento a su trayectoria como parte de la celebración de los 450 años de la fundación del municipio de San Germán.

Durante su llegada a la actividad nuestro hombre ancla se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre, don Jorge “Firpo” Rivera, quien era oriundo de ese pueblo y a quien dedica el homenaje.

"Lo que yo soy es por él: modelo, un tipo trabajador, analfabeto porque no aprendió a leer ni escribir, pero con una sabiduría inmensa. Siempre me decía Georgie tú pa'lante nunca le digas no ni a la muerte”, dijo.

A continuación, mira sus expresiones:

“Sin duda alguna, Jorge Rivera Nieves, hombre ancla de ‘Telenoticias’ (Telemundo), es una de las personalidades televisivas más queridas y respetadas en nuestra hermosa Isla del Encanto. Y no es para menos, pues su don de gente y trato humano lo hacen único, al igual que la gran seriedad y respeto con el que realiza su trabajo diario”, manifestó el alcalde en un comunicado de prensa, quien adelantó que estarán entregando otros homenajes a distingas personalidades.

“El reconocimiento lo acepto, humildemente, y se lo dedico a la memoria de mi amado padre, don Jorge ‘Firpo’ Rivera Hernández, quien es natural del Barrio Guamá, de la hermosa e histórica Ciudad de San Germán”, sostuvo por su parte Rivera Nieves.

“San Germán es una gran ciudad… Su rica historia y gente son maravillosas”, añadió.

Olivera Olivera exhortó a todo Puerto Rico a ser parte de la gran celebración.

"Todos los fines de semana, tenemos actividades para todo tipo de público… De hecho, una de las que más ha gustado ha sido ‘Barrio Pueblo’, que ha representado nuestro aplauso de pie y agradecimiento para todos los residentes de los barrios y distintas comunidades que han dado vida a la Ciudad de San Germán”, dijo el ejecutivo municipal.

Los ‘450 Años de la Fundación de la Ciudad de San Germán en Las Lomas de Santa Marta’ cuentan con el famoso actor y productor Benicio del Toro como padrino y el respetado pintor Antonio Martorell como el responsable de la pieza de arte de tan importante festividad.