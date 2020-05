“Tata” Charbonier investigará a Justicia tras declaraciones de Víctimas de Delito

Tras la vista pública realizada el martes, por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el proyecto del senado 1590, la presidenta María Milagros “Tata” Charbonier anunció que impulsará una resolución de investigación sobre la protección y el cumplimiento de la carta de derechos a víctimas y testigos de delito que el Departamento de Justicia esta obligada a cumplir.

La legisladora añadió que la Comisión crea un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de elevar a rango Constitucional la carta de derechos a víctimas de delito, tal y como sucedió con los derechos de los confinados.

Durante la celebración de la vista pública, la cual estudia la medida que busca implantar que el veredicto para encontrar culpable a una persona debe ser unánime, varias víctimas de delito depusieron y narraron ante los legisladores presentes la difícil situación que vivieron ante la falta de apoyo y protección por parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico durante los procesos judiciales.

Entre las fallas que delinearon por parte del Departamento de Justicia estuvieron la falta de protección a víctimas o testigos de crímenes que fueron amenazados durante los procesos judiciales, la falta de ayuda económica para poder reubicarse durante el transcurso de investigación, la tardanza en compensaciones o rembolso de dinero por gastos que le competían al Estado o al Departamento de Justicia, así como humillaciones y faltas de respeto en las salas de los tribunales sin recibir la intervención o protección de los jueces.

La representante Charbonier dijo en comunicación escrita estar sorprendida ante las declaraciones de las víctimas de delito en la vista pública y expresó que “es una obligación del Departamento de Justicia hacer cumplir la carta de derechos de las víctimas y testigos. Y una gran falla de la Secretaria el que las víctimas no estén recibiendo las ayudas y las protecciones en el momento que más lo necesitan. El escuchar a una víctima decir que fue obligada por un juez a sentarse al lado de los familiares de los asesinos de su caso y que de la misma manera el juez tampoco intervino en los momentos en que fue humillada y presionada indebidamente por abogados de defensa es una violación a la carta de derechos. Y es por ello que nuestra Comisión estará investigando si el Departamento de Justicia esta cumpliendo con su rol de hacer cumplir la carta de derechos y si le esta proveyendo a las víctimas y a los testigos los derechos que la ley les provee”.

Por su parte, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, vicepresidente de la Comisión de lo Jurídico, indicó que al Departamento de Justicia le compete atender de manera efectiva, eficiente e inmediata la asistencia a estas víctimas de delito.

“Es insólito tener que escuchar a una víctima decir que a un año después de haberse ventilado el caso en los tribunales aún la Secretaria de Justicia no le ha provisto del dinero que por ley debe recibir por compensaciones. Es increíble tener que escuchar que un testigo tuvo que pagar por su cuenta todos los movimientos para poder mudarse fuera de Puerto Rico junto a sus seres queridos porque el Departamento de Justicia tampoco les brindo la protección adecuada para velar por su seguridad luego de que fueran amenazados. Y peor aún, escuchar que un juez no le garantizó ni veló por la seguridad y el trato justo hacia una testigo en sala permitiendo que fuera humillada y tratada como otra criminal. Nosotros queremos saber porque el dinero no esta llegando a las víctimas, porque el Departamento de Justicia esta dejando desamparadas a estas personas, y porque no están cumpliendo con su deber ministerial de proteger a estas personas”, dijo.

Entre algunos de los derechos incluidos en la carta de derechos de Víctimas y Testigos están: