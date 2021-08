Telemundo presenta al nuevo equipo de “Rayos X”

Telemundo Puerto Rico y Tony Mojena Televisión presentaron este lunes el nuevo equipo de “Rayos X” que se une a partir de mañana martes, 17 de agosto en su horario regular de las 10pm.

“Rayos X” se enorgullece en anunciar que el nuevo equipo de profesionales que se une a Shaína Cabán Cortés, Valeria Collazo Cañizares, la Lcda. Alexandra Acosta Cabán y John Paul Vallenilla a partir de mañana martes estará a cargo de la destacada periodista Yolanda Vélez Arcelay, los reconocidos ex-fiscales el Lcdo. Ernie Cabán Santiago y el Lcdo. Osvaldo Carlo Linares.

“Para mi es un honor laborar con un equipo de profesionales que robustece el trabajo que venimos haciendo por años. Sin duda la nueva dinámica de Rayos X sera un éxito con este excelente grupo de expertos que se unen por un mejor Puerto Rico”, expresó Tony Mojena, productor de Rayos X.

“Estoy muy entusiasmada por formar equipo con este grupo de excelentes investigadores. Un programa del cual ha sido asidua y seguidora y al que desde hoy en adelante aportaré mi experiencia de décadas en el periodismo. La espina dorsal del programa seguirán siendo los reportajes investigativos. El país necesita transparencia en momentos tan difíciles y los Rayos X lo propiciará”, expresó emocionada Yolanda Vélez Arcelay.

Por su parte los reconocidos ex-fiscales Lcdo. Ernie Cabán y el Lcdo Osvaldo Carlo mencionaron “Para nosotros es un privilegio unirnos a la gran familia de Telemundo y trabajar con un equipo de profesionales especializados en el área investigativa y comprometidos con la fiscalización objetiva y la búsqueda de la verdad. Venimos a analizar en línea recta, venimos a aportar con un análisis en estricto derecho, objetivo e imparcial que es lo que quiere y merece Puerto Rico”.

Desde su comienzo en el 2015, el contenido y objetivo del programa investigativo de "Rayos X" siempre ha sido sacar a flote la verdad de los acontecimientos, sin agendas y sin contemplaciones. Cada investigación, cada entrevista y cada reporte realizado por el excelente equipo de producción ha logrado exponer claramente la verdad de los hechos.

“En Telemundo nos sentimos honrados por contar con un equipo del calibre de Yolanda y los Lcdos. Ernie Cabán y Osvaldo Carlo. El proyecto de Rayos X nació en el 2015 con la inquietud que nos trajo Tony Mojena por la falta de programas con investigaciones profundas. Hoy vemos que siguen proliferando los programas de investigaciones, eso nos enorgullece y nos da mucha satisfacción que la inquietud de Tony marcó un antes y un después en nuestra televisión nacional”, expresó José Cancela, presidente y gerente general de Telemundo Puerto Rico.

Gracias al excelente trabajo realizado por la producción se han investigado cientos de casos que han beneficiado al pueblo de Puerto Rico.

SOBRE EL NUEVO EQUIPO DE RAYOS X

YOLANDA VÉLEZ ARCELAY

Graduada con honores en Periodismo en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico y con estudios de maestría en Historia y Comunicaciones. Siendo estudiante se inició en el periodismo en el 1980. En el 1986 asumió la presidencia de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha laborado en principales noticieros del país cubriendo eventos internacionales de trascendencia como la primera visita del Papa Juan Pablo II A Cuba. Ha colaborado en multiples emisoras radiales y programas de televisión como analista, comentarista y presentadora.

En su prolífica carrera ha sido merecedora de múltiples distinciones como el premio a la Excelencia en el Periodismo; Primer Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y Premio a la Labor Informativa de Televisión, entre otros

LCDO. OSVALDO CARLO LINARES

Fiscal Federal por espacio de 15 años, jefe de división a cargo de la representación de sobre veinte agencias federales. Fue admitido para ejercer la abogacía en Puerto Rico en 1979. Es admitido al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, el Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones Militares de los Estados Unidos, el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como abogado de defensa ha representado conocidos casos como el de Víctor Fajardo, Alida Arizmendi y Empresas Ramallo, entre otros. Ha sido utilizado como recurso legal por todas las estaciones de televisión en Puerto Rico y CNN en español. Analista Jurídico de asuntos legales, Programa radial “Fiscalía 580”, WKAQ Univisión Radio. Diez (10) años de experiencia como analista jurídico en la radio am junto al Lcdo. Ernie Cabán, conocidos o identificados como “Los Fiscales”.

LCDO. ERNIE CABÁN SANTIAGO

Graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con 24 años de experiencia en la profesión. Actualmente ha laborado en la práctica privada como abogado litigante en casos criminales, civiles, familia y laboral ante el Tribunal Estatal y procesos administrativos.

Ex Asesor Legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado de PR. (Comisión de los Jurídico Penal y Comisión de Seguridad Pública). Ex Fiscal Auxiliar del Departamento de Justicia de Puerto Rico (fiscal del año 2001 y 2003). Experiencia en investigación y procesamiento de casos criminales. Ex Fiscal Especial Independiente (FEI). Experiencia en investigación y procesamiento de casos de corrupción gubernamental. Ex Profesor de Justicia Criminal en la Universidad Ana G. Méndez. Analista Jurídico de asuntos legales, Programa radial “Fiscalía 580”, WKAQ Univisión Radio. Diez (10) años de experiencia como analista jurídico en la radio a.m., junto al Lcdo. Osvaldo Carlo Linares, conocidos o identificados como “Los Fiscales”.

EXPRESIONES LCDO. ERNIE CABAN Y LCDO. OSVALDO CARLO LINARES

En primer lugar, nuestro agradecimiento al productor Tony Mojena y al señor José Cancela, presidente y gerente General de Telemundo, por la oportunidad y la confianza depositada tanto en el licenciado Osvaldo Carlo como en mí persona, para formar parte del gran equipo de trabajo de “Los Rayos X”.

Para nosotros es un privilegio unirnos a la gran familia de Telemundo y trabajar con un equipo de profesionales especializados en el área investigativa y comprometidos con la fiscalización objetiva y la búsqueda de la verdad.

El licenciado Osvaldo Carlo y este servidor, llevamos 10 años en la radio en Puerto Rico realizando análisis jurídicos en asuntos legales, estatales y federales, el pueblo nos ha identificado como “Los Fiscales”. Actualmente laboramos en WKAQ 580 en el programa “Fiscalía 580” transmitido de lunes a viernes de 4:00 a 5:00 de la tarde.

Como parte del equipo de “Los Rayos X” estaremos aportando nuestra experiencia legal para realizar un análisis jurídico en línea recta, exclusivo de “Los Fiscales”. En este análisis el licenciado Osvaldo Carlo Linares aportará su experiencia como ex fiscal y abogado en la jurisdicción federal. En mi caso, aporto mi experiencia como ex fiscal y abogado en la jurisdicción estatal y ex fiscal especial independiente, donde trabajé en investigaciones de corrupción gubernamental.

Venimos a analizar en línea recta, venimos a aportar con un análisis en estricto derecho, objetivo e imparcial que es lo que quiere y merece Puerto Rico.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.