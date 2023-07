Telemundo presenta decisivo partido entre EEUU y Portugal

Telemundo, la casa exclusiva en español de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™, presenta la última semana de la Fase de Grupos que comienza con Portugal vs. EE.UU. y Vietnam vs. Paises Bajos que tendrán lugar simultáneamente en Telemundo y Punto 2 respectivamente.

Este partido decisivo contra Portugal es el último encuentro del Equipo de Estados Unidos en la Fase de Grupos, que determinará qué equipo avanza a octavos de final. Los aficionados de todo Estados Unidos estarán muy atentos a la lucha del Team USA por el récord de tres victorias consecutivas.

PARTIDOS EN VIVO: 1 DE AGOSTO – 3 DE AGOSTO

Martes 1 de agosto 3 am Vietnam v. Paises Bajos Punto 2, Peacock Martes 1 de agosto 3 am Portugal v. EEUU Telemundo, Peacock Martes 1 de agosto 7 am China v. Inglaterra Punto 2, Peacock Miércoles 2 de agosto 3 am Argentina v. Suecia Telemundo, Peacock Miércoles 2 de agosto 3 am Sudáfrica v. Italia Punto 2, Peacock Miércoles 2 de agosto 6 am Panama v. Francia Punto 2, Peacock Miércoles 2 de agosto 6 am Jamaica v. Brasil Telemundo, Peacock Jueves 3 de agosto 6 am Marruecos v. Colombia Telemundo, Peacock Jueves 3 de agosto 6 am Corea del Sur v. Alemania Punto 2, Peacock

Presiona aquí para ver todo el contenido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

El galardonado equipo de comentaristas de Telemundo Deportes estará a cargo la cobertura del partido, que incluye a siete veces ganador del premio Emmy y comentarista jefe de fútbol Andrés Cantor narrando toda la acción junto al exjugador de la Selección Nacional de México, Manuel Sol, brindando el análisis del juego y la entrenadora de fútbol profesional, Natalia Astrain, en vivo desde Eden Park.

Otros partidos clave son Panamá vs. Francia, Jamaica vs. Brasil y Argentina vs. Suecia. Daniella López-Guajardo, Janelly Farías y Diana Rincón regresan esta semana para cubrir el Vietnam-Paises Bajos, y dirigieron la cobertura de Telemundo del Canadá-República de Irlanda, convirtiéndose así en la primera vez en la historia de los medios de comunicación en español que un partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA es narrado por una mujer con el apoyo de analistas femeninas.