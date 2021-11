Como preámbulo al tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade que se transmite este jueves, Día de Acción de Gracias a las 10am, Telemundo y NBC Puerto Rico celebran el inicio de la estación del año más esperada por todos… LA NAVIDAD.

Telemudo Puerto Rico estrena este miércoles, en Hoy Día Puerto Rico, el nuevo jingle de Navidad “Telemundo Tú Canal… Siempre Alegres” compuesto e interpretado por José Nogueras, quien regresa junto a la gran familia de Telemundo para llevar alegría y muy buenos deseos a todos los televidentes a través de todas sus plataformas.

Este año, el jingle comienza con la ilusión de una niña que le escribe a los Tres Reyes Magos su carta de deseos y luego se duerme en espera de ellos. La magia comienza cuando los Reyes siguiendo la estrella y guiados por Telemundo llegan para contagiar de alegría a todos nuestros talentos y aunque todo resulta ser un sueño… la ilusión permanece en cada uno de sus corazones logrando así que la alegría llegue a todos los hogares en Puerto Rico.

En el jingle participan los artistas de Telemundo quienes desde sus espacios habituales de trabajo comparten la tradición de la Navidad y transmiten la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar las pequeñas cosas de la vida.

Los Reyes Magos que dieron vida a esta historia son Los Reyes Yaucanos de la Parroquia Nuestra Sra. Del Rosario de Yauco. La niña Andrea V. Guerzon Padilla, representa la ilusión que se vive al esperar a los Tres Santos Reyes.

Fotos: Telemundo y NBC Puerto Rico celebran la llegada de la Navidad con “Siempre alegres”

PARADA DE MACY'S

Desde las calles de la ciudad de Nueva York, llega a Telemundo el Macy’s Thanksgiving Day Parade exclusivamente en español con un inolvidable espectáculo. La esplendorosa tradición continua este año con 15 gigantescos globos de personajes, 28 carrozas, 36 novedosos inflables, más de 800 payasos, 10 bandas musicales y nueve presentaciones grupales, además de una gama de estrellas musicales y la tan esperada llegada de Santa Claus.

El boricua Carlos Adyan y Ana Jurka de Telemundo serán los conductores de la transmisión en español, con una participación especial de Freddy Lomely de la actual Miss Universe®, Andrea Meza.

Por más de 90 años, el Macy’s Thanksgiving Day Parade® ha marcado el inicio oficial de la temporada navideña. Con más de 50 millones de espectadores en todo el país, el Macy’s Thanksgiving Day Parade® es un ícono nacional que se ha convertido en un evento navideño de fama mundial. Con globos de personajes gigantes característicos de Macy’s, carrozas, bandas musicales, payasos, actuaciones de celebridades y grupos, y el único Santa Claus, el espectáculo anual continúa reuniendo a las familias para crear preciados recuerdos navideños.

SOBRE LOS INVITADOS ESPECIALES EN LA PARADA DE MACY'S

Uniéndose a la festividad este año están:, Jimmie Allen, Jon Batiste, el conductor de Blue’s Clues & You! Josh Dela Cruz junto a Steve Burns y Donovan Patton, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Jordan Fisher, Foreigner, el elenco de la serie de Peacock Girls5eva (Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Philipps), Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss America 2020 Camille Schrier, el elenco y las marionetas de Sesame Street®, Nelly, Kim Petras, Kelly Rowland, Rob Thomas, Carrie Underwood, Tai Verdes, Zoe Wees, y Tauren Wells. El especial contará con una presentación especial de la superestrella musical, Carrie Underwood, de su nueva producción, “My Gift” (Edición Especial). Los mejores musicales de Broadway también tendrán presentaciones especiales, incluyendo SIX, Moulin Rouge! The Musical, y Wicked, uno de los musicales más reconocidos en la historia de Broadway. El famoso evento también mostrará un adelanto de Annie Live! de NBC, además de las famosas bailarinas de Radio City Rockettes®, quienes traerán su magia característica al icónico Herald Square.