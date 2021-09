Tercera dosis de Pfizer: Salud explica quiénes y dónde la pueden recibir

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López anunció este sábado que están listos para administrar la tercera dosis de la vacuna Pfizer.

Lo pueden recibir: Pacientes vacunados con Pfizer mayores de 65 años, residentes y empleados de centros de cuido prolongado, profesionales de la salud, maestros, personas de 18 a 64 años con enfermedades crónicas y aquellos con mayor riesgo de exposición debido a un entorno laboral o institución.

Los riesgos ocupacionales son todos aquellos profesionales de la salud, maestros, empleados de centros de cuido, trabajadores de tiendas comestibles. Mientras que, riesgos en alguna institución son aquellas personas sin hogar y confinados.

“Vamos a continuar el ritmo de vacunación como hasta el momento. Todos debemos vacunarnos para tener la mayor cobertura contra el virus a nivel comunitario. Es importante recordar que las personas autorizadas y vacunadas con Pfizer no necesitan salir de forma apresurada a su proveedor. Este proceso debe ser escalonado y estructurado como lo hemos venido trabajando desde que iniciamos el proceso de inoculación en Puerto Rico”, expresó Mellado López, quien enfatizó que los pacientes deberán esperar seis meses luego de completar la serie de vacuna para administrarse la dosis de refuerzo.

Puerto Rico cuenta con más de 900 proveedores de la vacuna del COVID-19, y el Plan de Distribución continúa a buen ritmo, por lo que, las personas tendrán la oportunidad de visitar su centro más cercano o conveniente. No obstante, es recomendable que la persona que ya es elegible para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech se comunique con el proveedor donde planifica vacunarse para validar si requiere una cita previa y tienen disponible la vacuna que necesita. También deberán presentar su tarjeta de vacunación.

El secretario detalló que precisamente dentro de ese grupo de 900 proveedores se encuentran aquellos que reciben vacunas directamente del DS y las farmacias mediante “Retail Pharmacy Program”. Las personas podrán visitar alguno de los centros comerciales que tienen clínicas de vacunación, oficinas médicas, hospitales, Centros Diagnóstico y Tratamiento (CDT), centros de atención médica, clínicas de salud, farmacias de la comunidad, cadenas de farmacias entre otros proveedores.

“Seguimos enfocados en vacunar a aquellos que no lo han hecho. La primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo son importantes para controlar el virus SARS-coV-2. No debemos bajar la guardia y todos aquellos que no se han vacunado deben protegerse contra el virus. Los queremos vacunados y protegidos. Las vacunas han resultado ser eficaces en reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Sin embargo, el COVID-19 evoluciona de manera constante y los expertos están analizando todos los datos disponibles para aumentar la protección. Está dosis de refuerzo ayudará en este grupo poblacional a reducir el riego de muerte o enfermar grave, aumentar los anticuerpos, reforzar y prolongar la protección que provee el sistema inmunológico a cada persona.Es una gestión adicional para salvaguardar y proteger a las personas en los próximos meses. Por eso el ejercicio de reforzar la protección”, puntualizó.

El secretario, sostuvo que durante el periodo del 16 de agosto al 16 de septiembre del 2021 se han distribuido 25,198 dosis de vacunas dirigidas a terceras dosis para pacientes inmunodeprimidos.

Los miembros del Comité esperan por datos adicionales antes de ampliar la aprobación al resto de la población. Mientras que, las personas que recibieron la vacuna de Moderna o Janssen probablemente necesitarán una dosis de refuerzo, pero esto se determinará una vez los datos lo sostengan y las guías por parte de CDC así lo recomienden.

