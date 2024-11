Thomas Rivera Schatz arremete nuevamente contra Bad Bunny

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, arremetió este viernes nuevamente contra el exponente de música urbana, Bad Bunny.

Esta vez, reaccionó a la carta abierta publicada en el medio “El Nuevo Día”, en la que el Conejo Malo pidió a las personas que se consideran estadistas a que “se den a respetar” el próximo 5 de noviembre, día de las elecciones generales.

“¡Ahora resulta que Benito, no dijo lo que dijo, no hizo lo que ha hecho y de la misma forma que Trump, el tipo “ama” a Puerto Rico pero no vive aquí, ni aporta absolutamente nada para la isla! ¡Siempre le da la espalda a Puerto Rico!”, lee la publicación mañanera del senador novoprogresista.

"¿Pide respeto? ¡Mostrémosle lo que eso significa! ¡Ejerce un VOTO ÚTIL! ¡ÍNTEGRO POR EL PNP EN LAS TRES PAPELETAS!”, finalizó.

En la misiva, el artista explicó el controversial coro de “Muerte al PNP” en el podcast de El Tony y aseguró que nunca se refirió a los simpatizantes de esa colectividad.

"Yo jamás le desearía la muerte a un ser humano, y mucho a menos a compatriotas puertorriqueños ni por más diferencias que existan en nuestras ideologías y maneras de pensar. Jamás y nunca le desearía la muerte al pueblo ‘penepé’, pues le estaría deseando la muerte a miembros de mi propia familia y amistades. "Muerte al PNP" no es la muerte de algún ser humano. "Muerte al PNP" es la muerte del partido que le ha fallado al pueblo”, agregó.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, señaló que a todos los estadistas diariamente se les va la luz, a sus hijos y nietos también les han cerrado escuelas y les toca ir a hospitales sin especialistas.

“Ustedes también transitan por las mismas calles esbaratá y apuesto lo que sea que también se les ha explotado mas de una goma como a mí. A ustedes también les ha tocado ver a un ser querido irse del país queriéndose quedar, y todo eso porque el INCOMPENENTE Y CORRUPTO GOBIERNO PNP le afecta a todos por igual (obvio, menos a sus amiguito$)”, señala la misiva.

“El 5 de noviembre es hora de darnos a respetar, y dejarle saber que no toleraremos más corrupción. Es el momento de decirles que a ti no te vuelven a coger de lo que no eres. Tanto el PNP como el PPD, le han hecho creer que usted le debe lealtad a ellos y eso no es así. Usted le debe lealtad al único partido que realmente es de nosotros, el partido que siempre estará para defendernos, y ese partido es el pueblo. Este próximo 5 de noviembre tendremos la oportunidad de hacer historia, de hacer lo correcto y enmendar errores del pasado; por nuestro presente y por nuestro futuro. Este 5 de noviembre usted decidirá, si será UN PNP CÓMPLICE o UN ESTADISTA CON EL PUEBLO”, finalizó.

Aunque no lo ha endosado oficialmente, el Conejo Malo revolucionó las redes sociales el pasado domingo, porque la única cuenta que el cantante sigue es la del candidato de la Alianza, Juan Dalmau.

Pese a que no se ha confirmado, hay expectativa de que el intérprete de "Una velita" y "El Apagón" se presente este domingo en el cierre de campaña del candidato independentista.