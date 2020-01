Thomas Rivera Schatz reunirá a Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz habló el viernes sobre el malestar expresado por algunas figuras de la colectividad en cuanto al tono de campaña primarista entre la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el excomisionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia.

“Lo que ocurre es que los partidos políticos que tienen primarias, por supuesto que discuten los asuntos internos de las primarias. A nivel municipal, a nivel de legislatura, a nivel de la gobernación, por supuesto que sí. Lo hace el Partido Popular, lo hace el Partido Nuevo Progresista que son los que tienen primarias. Eso no debe ser sorpresa”, dijo el presidente del Senado en conferencia de prensa.

Su reacción fue a preguntas sobre la reunión que celebró el liderato del PNP en la noche del jueves en Arecibo. Algunos de los presentes expresaron que la campaña primarista no puede mantener el tono que lleva, porque podría afectar a la colectividad y la gobernanza. A tales efectos, Rivera Schatz convocará una reunión con los aspirantes a la gobernación, alcaldes y presidentes municipales para atender la situación.

“Discutir cómo se vaya a conducir la campaña, como se va a canalizar el esfuerzo del partido no tiene nada que ver con quien va a ganar la primaria o a quien se le va a pedir que se retire o no. No hay una vinculación con eso y lo que el partido quiere hacer para que la primaria se lleve de la mejor forma. De hecho, a nivel municipal cuando se tornan esas primarias a nivel de las alcaldías fuertes, envían funcionarios para procurar armonizar las huestes”, expresó.

¿Y cuándo va a ser la reunión?

“Vamos a buscar la fecha, no hay una emergencia ni una urgencia, pero la vamos a hacer”, contestó.

Sobre la sede de la colectividad, mencionó que evalúan alquilar unas oficinas administrativas en las que estarían el presidente, secretario, comisionado electoral y el personal administrativo.

NOMBRAMIENTO DE ELMER ROMÁN

Por otro lado, el presidente del Senado aseguró que el nombramiento de Elmer Román como secretario del Departamento de Estado se atenderá en primera instancia por la Cámara de Representantes.

“Yo no voy a anticipar juicio, porque nosotros lo que hacemos es que le exigimos a todos los nominados es que traigan toda la información, toda la información quiere decir que traigan sus datos, sus documentos. Con los documentos en la mano, el Senado y la Cámara puede entonces observar, evaluar, analizar o indagar si fuera necesario. Anticipar sin los documentos en la mano, no sería responsable y no lo vamos a hacer”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez- quien hasta el momento preside la Comisión de Gobierno y le corresponde evalúa el nombramiento, sostuvo que el mismo todavía no ha sido enviado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes y el portavoz de la mayoría, José “Pichy” Torres Zamora y Gabriel Rodríguez Aguiló han manifestado dudas sobre la designación de Román. El designado fue secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP) y supervisor inmediato del destituido comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo Caballero.

