Tiësto y Karol G se unen en el sencillo “Don’t be Shy”

Tiësto y Karol G hacen historia con su nueva colaboración “Don’t Be Shy”! La canción es la primera en inglés para la superestrella multiplatino Karol G, así como su primera incursión en la música dance. También es la primera colaboración del ícono internacional ganador del GRAMMY y con certificación de platino Tiësto junto a una artista latina. Fiel a su estilo, Tiësto continúa experimentando con distintos géneros y estilos, en la constante evolución de su música y su arte.

El video musical se rodó en Miami, Florida, dirigido por Christian Breslauer. Se realizó en un museo muy especial, lleno de sorpresas, con la actuación de la sorprendente Karol G y la participación de Tiësto y el comediante Blake Webber.

Tiësto celebrará el lanzamiento de este nuevo “single” el próximo sábado en Ayu Dayclub como parte de su residencia en Las Vegas y su sociedad con Zouk Group y Resorts World Las Vegas, con una fiesta de lanzamiento especial para iniciar sus shows del verano, llamada "Don’t Be Shy Las Vegas”. El video oficial del tema se estrenará en la pantalla LED de más de 9.000 m2 de la Torre Oeste del resort, junto con el debut de la canción, el 12 de agosto a las 13:00 horas de Argentina.

Los cantantes lo anunciaron a través de sus redes sociales.

“Karol G es una artista muy talentosa y es perfecta para esta canción. Cuando escuché su suave voz en “Don’t Be Shy” por primera vez, quedé enganchado instantáneamente. Estoy emocionado de compartir esta colaboración con nuestros fans de todo el mundo”, comentó Tiësto.

“Trabajar con Tiesto fue una de las sorpresas más hermosas para mí este año. Creo que lo manifesté”, declaró Karol G. “Mi lista de reproducción incluye varias de sus canciones y las escucho a menudo. Cuando me contactaron con la idea de trabajar juntos y además cantar una canción en inglés, me entusiasmé mucho. En primer lugar, por la oportunidad de trabajar con Tiesto y en segundo lugar, porque sería la primera vez en cantar una canción completamente en inglés. Siempre quise que me conocieran por mi música en español, pero también creo que ahora es el momento perfecto para poder experimentar, expandirme y conquistar un público diferente.”

La canción es la segunda de Tiësto después de firmar con Atlantic Records y le sigue al lanzamiento del hit global multiplatino “The Business”, en septiembre de 2020, que acumula más de 1.000 millones de reproducciones a la fecha. El tema debutó en el top 10 en 10 países tras su lanzamiento, llegando al N° 1 en los charts de música dance de Estados Unidos. El video oficial para “The Business” lleva superados los 132 millones de vistas solo en YouTube a la fecha.

Tiësto es un ícono internacional ganador del GRAMMY® y con certificación de Platino. El DJ y productor es el único artista en ostentar los títulos de “El DJ Más Grande de Todos los Tiempos” según Mixmag, “DJ N° 1” de acuerdo con Rolling Stone, y “El Padrino de la Música Dance Electrónica”, según Billboard. Desde sus éxitos de las discotecas del underground a su importante residencia en Las Vegas y su suceso en múltiples géneros, Tiësto creó una marca indeleble que define lo que significa el éxito en el mundo de la música dance de hoy en día. Fiel a su estilo, Tiësto continúa expandiéndose a través de géneros diversos, siempre evolucionando en su arte. Con más de 36 millones de álbumes vendidos, 8.000 millones de reproducciones acumuladas y una red social con más de 30 millones de fans de todo el mundo, el artista continúa revolucionando la escena de la música dance. El single más reciente de Tiësto —y primer lanzamiento tras la firma con Atlantic Records—,"The Business”, ha dominado las listas de todo el mundo desde su lanzamiento en septiembre, acumulando más de 1.000 millones de reproducciones a la fecha. También mantuvo una posición estable en las listas “Today’s Top Hits” y “Today’s Hits” de Apple y Spotify y llegó al N° 1 de radios Dance en Estados Unidos. “The Business” obtuvo la certificación de Platino en 15 países y el Oro en 8 países, y mantuvo un lugar en el Top 10 del chart de singles en 10 países, y en el Top 50 de Spotify en 31 países. Estén atentos a los nuevos trabajos de Tiësto durante este año.

Reconocida internacionalmente como la artista femenina más importante del momento, Karol G se ha convertido en un ícono de la cultura pop y en una importante e influyente artista en la música latina de todo el mundo. Ha colaborado con artistas notables como Anuel, Bad Bunny, J Balvin, Luis Fonsi, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Quavo, The Jonas Brothers y muchos otros. Es la cantante y compositora de grandes éxitos de la música latina como “Tusa” con Nicki Minaj, que se convirtió en la canción latina N° 1 de 2020, después de estar en la cima de todos los charts globales.

Karol G es la ganadora de un GRAMMY Latino y de una gran cantidad de premios, incluyendo 50 certificaciones de Diamante de la RIAA en los Estados Unidos. Con tantos logros esenciales, la superestrella ha realizado una transición continua hacia los mercados internacionales, saltando las barreras del idioma y desmantelando los estereotipos. A fines de 2020, fue proclamada por Billboard como la artista latina N°1 del mundo por segundo año consecutivo. Karol G es una de las artistas femeninas más vendidas, con más de 20.000 millones de reproducciones a nivel global y más de 80 millones de fans en las redes sociales.

Además de consolidarse como una importante artista internacional, Karol G hizo historia con su álbum más reciente, “KG0516”, que fue el álbum en español de una artista femenina latina con el mejor debut. El álbum escaló al puesto N° 1 del chart "Top Global Album Debuts" de Spotify, el "Top Latin Albums" de Apple Music y el "Top Latin Albums" de Billboard. Como mejor álbum en español de una artista latina, “KG0516” finalizó la primera semana del lanzamiento con más de 24.000 unidades vendidas y hoy acumula más de 11.000 millones de reproducciones combinadas de audio y video en las plataformas digitales.