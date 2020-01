Toma y dame entre Yadier Molina y Thomas Rivera Schatz

El receptor puertorriqueño, Yadier Molina, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, protagonizaron un “toma y dame” en las redes sociales que comenzó con la reacción del funcionario sobre el hallazgo de suministros en Ponce.

“Los agitadores de siempre, harán lo suyo, cualquier cosa menos aportar a la solución. Corresponde adjudicar responsabilidad civil, administrativa o criminal a quien la tenga.”, publicó en las redes Rivera Schatz.

“Ahora bien, distraernos del objetivo de rescatar vida y propiedad... eso vamos a dejárselo a los que son “perfectos”; a esos que si hubiesen tenido la responsabilidad de manejar la crisis no hubiesen cometido ni un solo error; a los que son muy vocales en la crítica pero inconsecuentes en el trabajo; a los que los mueve el “rating” para vender anuncios a costa del dolor de los damnificados; a los expertos del vacilón pero buenos para nada.”, añadió.

Buenas tardes Puerto Rico: El asunto del almacén de suministros en Ponce, la forma en que ha trascendido la noticia,... Posted by Thomas Rivera Schatz on Saturday, January 18, 2020

Esto provocó una fuerte reacción de la estrella de los Cardinals de San Luis, quien criticó al presidente del Senado en dos publicaciones en la red social de Instagram.

“¿Quiénes son los brutos ahora? ¡Qué vergüenza! ¡A que no das cara ahora! Vamos a ver quién hace más, ustedes como gobierno o nosotros como pueblo. ¡Ya verán, pronto te vas tu también charlatan! Ya el pueblo se cansó.”, colgó en las redes el pelotero.

“Es hora de que recojas y te vayas. Y BTW, el “bruto” es usted. Puesto para que te vayas, renuncies o te saquemos, usted decide.”, agregó en su segunda publicación.

Rivera Schatz no perdió tiempo para contestarle a Molina, a quien le pidió que se entere “de los hechos para que de verdad estés “a la clara”.”

“Mejor CONVOCA para AYUDAR a los damnificados, eso es de CAMPEONES y luego vota como quieras. ¡Esa es la democracia! Créeme...Todos estamos “ready” y sin miedo TRABAJANDO POR PUERTO RICO. ¡Tira pa’lante! ¡COMO LOS CAMPEONES!”

Buenas noches Yadier:No permitas que te agiten o te desinformen los que tienen otras agendas. ¡Entérate bien de los... Posted by Thomas Rivera Schatz on Saturday, January 18, 2020

El receptor boricua no se quedó atrás, y se expresó nuevamente.

¡Yo, mi familia y todo Puerto Rico estamos enterado de la vergüenza que ustedes son para nosotros y para el mundo entero! A mí no me tienes q responder. ¡Responder al pueblo con hechos y no con tu labia boba y estúpida! ¡Yo y mi fundación hemos ayudado (más de millones en ayudas) sin buscar ayuda de usted ni de su gobierno que lo que hace es esconder cosas! ¡Eso sí es ser campeón, no como usted y sus mozalbetes que dan ayudas de embustes charlatán! Y si vamos a votar por “democracia” o podemos sacarlo cuando queramos. Oiga charlatán “créeme” que si decidimos sacarlos lo haremos.

