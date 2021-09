Trabajadores sociales exigen a Familia que retire los referidos a Justicia

Un grupo de trabajadores sociales exigieron este martes al Departamento de la Familia que retiren los referidos al Departamento de Justicia contra cuatro empleados que supuestamente cometieron fallas en el procesamiento del caso de Jeiden Elier Santiago, el niño de 8 años que murió el pasado 9 de agosto a consecuencia de traumas corporales al que fue sometido mientras se encontraba bajo la custodia de su padre.

Dicen que el caso de Jeiden Elier destapa las condiciones laborales en el Departamento de la Familia.

“Exigimos que se retiren los referidos a Justicia y que se paralicen los procesos buscando despidos. Exigimos una secretaria ( de la Familia) trabajadora social que públicamente abogue por la agencia, por más recursos, por más personal. En todas las regiones se están viendo expresiones de falta de confianza a la secretaria (Carmen Ana) González Magaz. Ya no goza de nuestro respeto y apoyo. Usted no apoya a los que sacrifican todo para los niños y familias de este país. Usted no respeta nuestra profesión. Exigimos respeto y exigimos su renuncia”, manifestaron los trabajadores en declaraciones escritas.

Los trabajadores que se identifican como empleados y supervisores de ADFAN (Administración de Familias y Niños), realizaron las declaraciones escritas de manera anónima por temor a que la agencia tome represalias contra ellos.

“Expresamos nuestra más profunda indignación por las acciones tomadas por nuestra agencia, actualmente liderada por la secretaria Carmen Ana González Magaz”, señalaron en un mensaje enviado el pasado domingo, 19 de septiembre a los correos electrónicos de la secretaria y administradoras.

Aseguran en la misiva que laboran bajo unas condiciones “pésimas que continúan empeorando cada vez más”.

“Trabajamos sin personal, sin recursos, sin apoyo, haciendo de tripas corazones. Nuestros TSs (trabajadores sociales) enfrentan situaciones diarias muy fuertes, con un volumen de trabajo muy alto, en viajes kilométricos combinados expuestos a los riesgos del COVID, sin personal de apoyo, sin asistentes, sin clericales, y enfrentando los patrones de falta de respeto por parte del sistema de Tribunales y Justicia”, sostuvieron.

“Los TSs (trabajores sociales) de esta agencia merecen más. Merecen ser apoyados y apoyadas. Sin embargo, la práctica de esta agencia y de usted como secretaria, es de acudir al despido y ahora, por primera vez, acudir a referidos a Justicia. Los TSs, las TSs, no son criminales. Somos profesionales laborando dentro de un sistema hostil hacia nosotros y nuestra profesión, dentro de esta agencia desmantelada desde la Ley 7. Culparnos por un fallo sistémico, gubernamental y macro, es insólito y lo rechazamos profundamente”, apuntaron.

